Examenul național de bacalaureat a debutat cu proba scrisă la Limba și literatura română. În județul Satu Mare, doar 11 candidați au absentat, iar autoritățile au luat măsuri speciale pentru desfășurarea examenului în condiții de caniculă.

Prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat – sesiunea iunie 2026 – s-a desfășurat luni, 29 iunie, în condiții normale, în cele șapte centre de examen organizate în județul Satu Mare. Proba la Limba și literatura română a adus în sălile de examen aproape toți candidații înscriși, procentul de prezență fiind unul foarte ridicat, de 99,37%.

Doar 11 candidați au lipsit de la examen

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, la nivelul județului au fost înscriși 1.754 de absolvenți, dintre care 1.347 provin de la secțiile cu predare în limba română și germană, iar 407 de la secțiile cu predare în limba maghiară.

La proba scrisă s-au prezentat 1.743 de candidați, în timp ce 11 elevi au absentat.

Situația pe categorii este următoarea:

1.338 de candidați de la secțiile cu predare în limba română și germană au susținut examenul, fiind înregistrate 9 absențe ;

de la secțiile cu predare în limba română și germană au susținut examenul, fiind înregistrate ; 405 candidați de la secțiile cu predare în limba maghiară au participat la probă, în timp ce 2 elevi nu s-au prezentat.

Examen monitorizat audio-video și reguli stricte

Probele au început la ora 9:00, moment în care candidații au primit subiectele și hârtia ștampilată pentru ciorne. Timpul de lucru a fost de trei ore, calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor.

Elevii care au beneficiat de aprobări speciale, în conformitate cu procedurile privind egalizarea șanselor pentru candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare, au putut primi un timp suplimentar de cel mult două ore.

Ca și în anii precedenți, toate sălile de examen au fost monitorizate și înregistrate audio-video, pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

Măsuri speciale din cauza caniculei

Având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru această perioadă, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat inspectoratelor școlare să adopte măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat în organizarea examenului.

Astfel, în centrele de examen au fost asigurate rezerve de apă potabilă, iar acolo unde a fost posibil au fost utilizate săli cu expunere redusă la soare sau dotate cu instalații de climatizare. În spațiile fără aer condiționat au fost identificate soluții alternative pentru diminuarea disconfortului termic, precum ventilatoare sau aparate mobile de climatizare.

Subiectele și baremele, publicate după-amiază

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română vor fi publicate luni, începând cu ora 15:00, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale.

Debutul Bacalaureatului 2026 în județul Satu Mare confirmă interesul ridicat al absolvenților pentru susținerea examenului maturității, procentul de prezență de peste 99% fiind unul dintre cele mai bune înregistrate în ultimii ani.