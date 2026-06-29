Biblioteca Județeană Satu Mare organizează joi, 2 iulie, cu începere de la ora 13:00, la Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, lansarea volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis”, semnat de dr. Teodor Ardelean, managerul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Maramureș, cunoscut om de cultură și neobosit cercetător. Evenimentul este organizat în colaborare cu biblioteca băimăreană și cu Asociația „Familia Română”.

Monumentala lucrare a fost elaborată în perioada 2021–2026, a apărut sub auspiciile Editurii Mega din Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, este inclusă în cadrul proiectului cultural „Maramureșul Academic” și reprezintă un volum de referință, atât pentru cercetători, mediul academic și universitar românesc, cât și pentru generațiile viitoare.

Evenimentul de lansare, organizat de Biblioteca Județeană Satu Mare, a fost precedat de altele două similare, unul desfășurat în organizarea și găzduirea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, în data de 15 iunie, fiind și un bun prilej de a-l sărbători pe autorul și ctitorul de biblioteci Teodor Ardelean la împlinirea unei frumoase vârste, iar cel de-al doilea, în data de 25 iunie, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Iosif Mărturisitorul” din municipiul Sighetu Marmației, ambele bucurându-se de prezența oficialităților maramureșene, a unui public select, de înaltă ținută intelectuală, preocupat de valorile istoriei și culturii din această arie geografică.

Dedicată memoriei academice și culturale a nordului Transilvaniei, cartea reprezintă o amplă cronică a evenimentelor, personalităților și inițiativelor care au contribuit la dezvoltarea vieții intelectuale din regiune. Mai mult decât un simplu document, volumul oferă o perspectivă personală și profundă asupra unei geografii culturale vii, în care Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” se afirmă ca un important centru de dialog, cercetare și cunoaștere.

Despre valoarea documentară și istoriografică a volumului vor vorbi dr. Marta Cordea, cercetător și expert în bibliofilie și dr. Viorel Câmpean, istoric și cercetător, în cadrul Compartimentului fond de patrimoniu, carte rară, cercetare. Atelier memorial „Nae Antonescu”.

Manifestarea se va bucura de prezența autorului, care va împărtăși publicului povestea elaborării acestei lucrări, definită de pasiunea pentru memorie, identitate și valorificarea patrimoniului cultural maramureșean.

Evenimentul va fi moderat de Paula Horotan, director adjunct al Bibliotecii Județene Satu Mare și gazdă pentru delegația bibliotecarilor maramureșeni și pentru toți cei care vor participa la eveniment.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanții autorităților publice locale din municipiul și județul Satu Mare, manageri și directori de instituții, preoți și teologi, oameni de cultură, istorici, cercetători, profesori universitari, cadre didactice, jurnaliști și bibliotecari, precum și toți cei care sunt interesați de acest volum ce aduce în prim-plan oameni, idei și evenimente care au contribuit la construirea identității academice și culturale din nordul Transilvaniei, vreme de peste două secole (1800–2024).