Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare își întărește efectivele prin încadrarea a 32 de absolvenți ai școlilor de poliție, promoția iunie 2026. Noii agenți au fost repartizați pe funcții și au început oficial activitatea în structurile inspectoratului.

Poliția sătmăreană are, de astăzi, 32 de noi colegi. Absolvenții școlilor de poliție, promoția iunie 2026, au fost încadrați în structurile Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și își încep parcursul profesional în slujba comunității, după finalizarea procesului de repartizare pe funcții.

Un nou început în slujba comunității

Cei 32 de tineri polițiști fac primii pași într-o profesie care presupune responsabilitate, disciplină, integritate și implicare permanentă în protejarea cetățenilor și aplicarea legii.

În perioada următoare, aceștia vor lucra alături de polițiști cu experiență, care îi vor îndruma și îi vor sprijini în acomodarea cu activitatea operativă și cu provocările specifice muncii de poliție.

Experiență acumulată alături de colegii cu vechime

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că noii agenți vor avea posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale în cadrul structurilor în care au fost repartizați, beneficiind de experiența și sprijinul colegilor cu vechime.

Prin activitatea lor, tinerii polițiști vor contribui la îndeplinirea misiunilor instituției și la consolidarea climatului de ordine și siguranță publică în județul Satu Mare.

Investiție în viitorul Poliției

Încadrarea noii promoții reprezintă un pas important în completarea efectivelor Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și în creșterea capacității operative a instituției.

Cu entuziasm, energie și dorința de a demonstra că și-au ales profesia potrivită, cei 32 de absolvenți încep o nouă etapă a vieții lor, având misiunea de a servi comunitatea și de a răspunde cu profesionalism provocărilor pe care le presupune cariera de polițist.