Un bărbat din Medieșu Aurit s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând un moped fără permis, cu o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat și cu un vehicul neînmatriculat. În aceeași zi, polițiștii au aplicat aproape 200 de amenzi în județ.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au depistat un caz grav de încălcare a legislației rutiere, după ce au oprit în trafic un bărbat care conducea un moped fără să dețină permis de conducere, sub influența alcoolului și cu un vehicul care nu era înmatriculat.

Trei infracțiuni descoperite la un singur control

Incidentul a avut loc în data de 29 iunie, în jurul orei 18:50, pe Drumul Național 19F, între localitățile Odoreu și Băbășești.

Polițiștii au oprit pentru control un moped condus de un bărbat de 48 de ani, din Medieșu Aurit.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care evidențiază un grad ridicat de intoxicație alcoolică.

Verificările au scos la iveală și faptul că mopedul nu figura înmatriculat sau înregistrat.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea a trei infracțiuni:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere;

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului;

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Aproape 200 de sancțiuni aplicate într-o singură zi

Tot în data de 29 iunie, polițiștii sătmăreni au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în întreg județul.

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei.

În același timp, polițiștii rutieri au continuat controalele în trafic, aplicând peste 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei, pentru abateri constatate la regimul circulației.

Polițiștii fac apel la responsabilitate

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor.

Oamenii legii recomandă șoferilor să nu urce niciodată la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză, să evite depășirile neregulamentare și să acorde prioritate pietonilor. De asemenea, bicicliștii și conducătorii de mopede sunt îndemnați să respecte legislația rutieră, iar toți participanții la trafic să circule doar cu vehicule aflate în stare tehnică corespunzătoare.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ.