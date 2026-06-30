



Excelența Sa Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, a efectuat o vizită oficială în județul Satu Mare, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației locale și ai mediului de afaceri pentru a identifica noi oportunități de colaborare economică, administrativă și culturală.

Județul Satu Mare a fost, în aceste zile, gazda unei vizite diplomatice importante. Excelența Sa Chen Feng, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, s-a aflat într-o vizită oficială menită să consolideze relațiile dintre România și China și să deschidă noi perspective de cooperare la nivel regional.

Întâlnire cu liderii administrației din județ

În cadrul vizitei, ambasadorul s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și cu primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

La întrevedere au participat și vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, precum și administratorul public al județului, Kovács Attila.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre administrațiile locale și identificarea unor proiecte comune în domenii de interes reciproc, cu accent pe dezvoltarea economică, investiții și cooperare instituțională.

Investițiile și dezvoltarea economică, în centrul discuțiilor

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a prezentat delegației chineze oportunitățile de dezvoltare economică ale municipiului, subliniind că Satu Mare și-a consolidat în ultimii ani poziția pe harta investițiilor internaționale.

Edilul a evidențiat faptul că parteneriatele economice atrase în ultimii ani au contribuit la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea comunității, exprimând deschiderea administrației locale pentru noi colaborări și investiții.

Vizite la Aeroport și în companii reprezentative

Programul delegației a inclus și o vizită la Aeroportul Internațional Satu Mare, unde ambasadorul Chen Feng s-a întâlnit cu directorul instituției, Mihai Patrașcu.

De asemenea, oficialul chinez a vizitat companiile CBA și Alu Menziken, două dintre firmele reprezentative ale mediului de afaceri din județ, interesându-se de activitatea acestora și de potențialul economic al regiunii.

Un pas înainte pentru cooperarea româno-chineză

Vizita Excelenței Sale Chen Feng face parte din seria deplasărilor oficiale efectuate în diferite regiuni ale României, având ca scop aprofundarea dialogului cu autoritățile locale, mediul de afaceri și comunitățile regionale.

Prin astfel de întâlniri se urmărește identificarea unor proiecte concrete de colaborare între România și Republica Populară Chineză, în domenii precum economia, administrația publică, infrastructura și schimburile culturale, consolidând relațiile bilaterale și deschizând noi oportunități de dezvoltare pentru județul Satu Mare.