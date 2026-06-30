Zilele trecute, la Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare a avut loc "Festivitatea de absolvire a studenților Extensiei din Satu Mare a Universității Tehnice Cluj Napoca (UTCN) , promoția 2026".

De peste 25 de ani, Extensia din Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (U.T.C.N.) prin specializările acreditate de funcţionare în municipiul Satu Mare (la sediul situat pe B-dul Lucian Blaga nr.121), a venit în întâmpinarea absolvenților de liceu sătmăreni, ajutându-i să studieze aproape de casa lor. Este o modalitate binevenită de a-i scuti pe studenți (îndeosebi pe cei cu posibilități financiare mai reduse), de însemnate cheltuieli cu transportul și cazarea necesare în centrele universitare mari, totodată economisindu-le și timp prețios pentru studiu.

La festivitatea absolvenţilor de sâmbătă 27 iunie 2026, a avut loc sărbătorirea celei de-a 18-a serii de absolvenți la studii de ingineri licență (studii cu durata de 4 ani) și a celei de-a 9-a serii de absolvenți la studii de master (studii cu durata de 2 ani), școlarizați la Extensia din Satu Mare din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, prin specializările acreditate de funcţionare în municipiul Satu Mare.

Moderatorul evenimentului a fost directorul extensiei din Satu Mare, d-nul Conf.dr.ing. Costin Ioan Ovidiu. Alături de dânsul din prezidiu au făcut parte d-na Conf.dr.mat. Lazăr Tania Angelica director adjunct a extensiei din Satu Mare, d-na Fogaş Paula preşedinte a Asociaţiei Economice Germano-Română din Nord Vest, d-nul Ghiarfaş Adelin Cristian preşedinte executiv în cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, d-nul Prof.dr.ing. dr.ec. Brad Stelian decan al Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei, d-nul Prof.dr.ing. Mureşan Vlad decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, d-nul Prof.dr.ing. Neamţu Bogdan decan al Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului, d-nul Prof.dr.ing. Vălean Honoriu Mugurel director al departamentului Automatică, d-nul Conf.dr.ing. Abrudan Claudiu director al departamentului Management şi Inginerie Economică, d-nul Conf.dr.ing. Conţiu Glad director al departamentului Ingineria Fabricaţiei.

La eveniment au participat și alte cadre didactice care au prestat activități didactice la cele 3 specializări de studii inginer licență „Tehnologia Construcţiilor de Maşini”, „Inginerie Economică Industrială”, „Automatică şi Informatică Aplicată” și respectiv la specializarea de master „Ingineria şi Managementul Resurselor Tehnologice în Industrie”, toate specializările amintite fiind acreditate pentru funcţionare în Municipiul Satu Mare.





Dintre absolvenţii promoției 2026, cu merite școlare dosebite au fost remarcați următorii:

ü d-nul Glodan Marian șef de promoție a specializării „Tehnologia Construcțiilor de Mașini”, cu media 9,58;

ü d-ra Sebestyen Vivien-Bernadett șefa de promoție a specializării „Inginerie Economică Industrială”, cu media 9,41;

ü Barcas Patrik-Xavier șef de promoție a specializării „Automatică și Informatică Aplicată”, cu media 9,72;

ü Sneff Gertrude șefa de promoție a specializării de master „Ingineria şi Managementul Resurselor Tehnologice în Industrie”, cu media 10.

Toți absolvenţii promoţiei 2026 de la Extensia din Satu Mare a U.T.C.N. au fost felicitați și au primit o diplomă de merit în aplauzele sălii.

Oferta Universității Tehnice din Cluj Napoca pentru Extensia din Satu Mare pentru sesiunea de admitere din iulie 2026, este următoarea:

Ø Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției:

ü Specializarea „Tehnologia Construcțiilor de Mașini (la Satu Mare)” -> 28 de locuri la buget și 22 de locuri cu taxă;

ü Specializarea „Inginerie Economică Industrială (la Satu Mare)” -> 28 de locuri la buget și 2 locuri cu taxă

Ø Facultatea de Automatică și Calculatoare, specializarea „Automatică și Informatică Aplicată (la Satu Mare)” -> 30 de locuri la buget și 7 de locuri cu taxă.

Înscrierile pentru admitere se fac online (admitereonline.utcluj.ro) în perioada 30 iunie - 18 iulie 2026.

Candidații pot obţine informații şi la sediul Extensiei din Satu Mare a U.T.C.N. de pe B-dul Lucian Blaga nr. 121, telefon: 0261-768100, 0753-042987, 0743-590034.



