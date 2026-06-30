Lecții despre prevenirea incendiilor, demonstrații cu autospeciala de intervenție și o surpriză mult așteptată – un duș răcoritor oferit de pompieri. Așa s-a desfășurat întâlnirea dintre copiii de la Palatul Copiilor Satu Mare și salvatorii ISU „Someș”.

Zeci de copii participanți la proiectul „Școala de Vară”, organizat de Palatul Copiilor Satu Mare, au avut parte marți, 30 iunie, de o experiență educativă și plină de voie bună alături de pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare.

Activitatea, desfășurată în parteneriat cu ISU Satu Mare, a îmbinat informațiile utile despre prevenirea situațiilor de urgență cu momente interactive și demonstrații practice, încheiate într-un mod spectaculos și binevenit pe fondul temperaturilor ridicate.

Copiii au învățat cum să reacționeze în situații de urgență

La invitația conducerii Palatului Copiilor Satu Mare, reprezentată de directorul Gabriela Florica Urs, pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare și ai Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților (SPIRC) au prezentat elevilor reguli esențiale privind prevenirea incendiilor și comportamentul corect în situații de urgență.





Salvatorii le-au explicat copiilor care sunt principalele pericole ale incendiilor, cum pot fi prevenite și de ce este important ca numărul unic de urgență 112 să fie apelat doar în situații reale.

Autospeciala de intervenție, principala atracție

Unul dintre cele mai apreciate momente ale întâlnirii a fost prezentarea autospecialei de intervenție și a echipamentelor folosite de pompieri în misiunile operative.





Cei mici au fost curioși să afle cum funcționează tehnica de intervenție, au adresat numeroase întrebări și au participat activ la demonstrațiile pregătite de salvatori.

Surpriza zilei: un duș răcoritor oferit de pompieri

Finalul activității a fost întâmpinat cu entuziasm de toți copiii. În contextul temperaturilor caniculare, pompierii au pornit jeturile fine de apă, transformând curtea într-un adevărat loc de joacă și răcorire.

Zâmbetele, râsetele și bucuria copiilor au demonstrat că lecțiile despre prevenție pot fi învățate și prin activități atractive, care îmbină educația cu distracția.

Parteneriat pentru educație și prevenție

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a transmis mulțumiri conducerii Palatului Copiilor Satu Mare pentru colaborarea excelentă și pentru organizarea acestei activități.

Astfel de întâlniri contribuie la dezvoltarea culturii preventive în rândul celor mici, ajutându-i să înțeleagă importanța respectării regulilor de siguranță și rolul esențial al pompierilor în protejarea comunității.



