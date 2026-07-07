Județul Satu Mare a primit vizita oficială a ambasadorului Republicii India în România, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor economice, atragerea investițiilor și consolidarea cooperării dintre cele două părți.

O vizită cu o puternică încărcătură diplomatică și economică a avut loc astăzi în județul Satu Mare. Excelența Sa, domnul dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Republicii India în România, s-a întâlnit cu reprezentanții administrației județene și locale pentru a discuta despre oportunitățile de colaborare dintre județul Satu Mare și una dintre cele mai dinamice economii ale lumii.

La întâlnirea desfășurată la sediul Consiliului Județean Satu Mare au participat prefectul județului, Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Prima vizită oficială a ambasadorului în județul Satu Mare

Întâlnirea a avut un caracter protocolar, fiind prima vizită a ambasadorului Republicii India în județul Satu Mare și primul contact oficial al acestuia cu administrația publică locală.

Reprezentanții județului au prezentat principalele atuuri ale zonei: poziția strategică la frontiera de nord-vest a României, potențialul economic, infrastructura în dezvoltare și caracterul multicultural al comunității sătmărene, considerat un model de conviețuire armonioasă între diferite etnii și culturi.

Satu Mare, tot mai atractiv pentru investitori

În cadrul discuțiilor, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a evidențiat avantajele competitive ale județului și oportunitățile pe care acestea le oferă investitorilor străini.

Un aspect important subliniat în timpul întâlnirii a fost faptul că județul Satu Mare reprezintă deja un punct de interes pentru cetățenii indieni. În prezent, aproape 70 de cetățeni ai Republicii India locuiesc și lucrează oficial în județ, iar mediul economic local oferă perspective pentru atragerea unui număr și mai mare de angajați din această țară.

Invitație pentru firmele sătmărene la un important forum economic

Ambasadorul Manoj Kumar Mohapatra și-a exprimat aprecierea pentru primirea călduroasă și a transmis deschiderea Ambasadei Republicii India pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale la nivel regional.

Totodată, acesta a lansat o invitație către mediul de afaceri sătmărean pentru participarea la forumul economic organizat de Federația Camerelor de Comerț și Industrie din India (FICCI), care va avea loc la București în perioada 23–25 iulie, în prezența președintelui Republicii India.

Evenimentul va reuni companii importante din India, România, Republica Moldova și Macedonia de Nord și va crea oportunități concrete pentru dezvoltarea de parteneriate comerciale și investiționale.

Altfatter Tamás: „Un moment de referință pentru cooperarea internațională”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța vizitei și a transmis că aceasta poate reprezenta începutul unei colaborări pe termen lung.

„Primirea Excelenței Sale, Ambasadorul Republicii India la București, constituie o onoare deosebită pentru administrația publică sătmăreană și un moment de referință în deschiderea județului nostru către cooperarea internațională. Sunt convins că dialogul inaugurat astăzi va constitui fundamentul unei colaborări durabile, iar administrația sătmăreană își exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile de cooperare economică, educațională și culturală”, a declarat prefectul.

Noi oportunități înaintea vizitei președintelui Indiei în România

Vizita ambasadorului în județul Satu Mare precede vizita oficială pe care președintele Republicii India o va efectua în România în cursul acestei luni, context care ar putea deschide noi perspective de colaborare economică, educațională și culturală atât pentru județul Satu Mare, cât și pentru întreaga regiune.

Întâlnirea de astăzi confirmă interesul tot mai mare pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și India și poziționează județul Satu Mare ca un partener deschis cooperării internaționale și investițiilor străine.



