Duminică, 5 iulie 2026, Preasfinția Sa Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească în Parohiei ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Botiz, care și-a sărbătorit hramul.

Sărbătoarea a fost una importantă pentru comunitatea din Botiz, în această zi având loc și sfințirea spațiului recreațional al Centrului pentru vârstnici ,,Sfânta Maria”, găzduit de către Parohia Botiz. Totodată, un grup de copii din comunitate au făcut Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă.

„Acolo unde lumina lui Dumnezeu este prezentă, întunericul dispare”, a afirmat Ierarhul de Maramureș, explicând astfel mesajul evangheliei Duminicii (Mt 8, 28-34 ~ 9,1 – Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor): „Primul lucru la care suntem invitați de către Cuvântul Domnului de astăzi este să rămânem fideli în Hristos, să nu ne lăsăm stăpâniți de nicio formă de patimă, pentru că atunci când rămânem în lumină, viața ne este împlinită, bucuroasă și putem să fim ucenici ai lui Hristos în zilele noastre. Al doilea aspect pe care Evanghelia ni-l propune este deci să fim ucenici ai Mântuitorului în casa noastră, în familia noastră, acolo unde trăim și acolo unde ne desfășurăm activitatea, să dăm mărturie despre cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu”.

Adresându-se copiilor care au făcut Prima Împărtășanie, Episcopul de Maramureș a spus: „Dragi copii, acesta este darul cel mare pe care îl primiți, este prezența Domnului sub chipul pâinii și al vinului, care se dăruiește comunității întregi adunate în credință la Sfânta Liturghie. Este Taina pe care Biserica stă ca pe un dar prețios și este zidită pe iubirea și bunătatea lui Dumnezeu”, explicând tuturor credincioșilor cum „prezența lui Isus este cea care aduce lumină și respectă libertatea omului”.

„Astăzi vedem o împlinire în această comunitate, o împlinire a ceea ce s-a construit și a serviciului pe care comunitatea îl face prin slujirea înfăptuită la casa pentru vârstnici și prin celelalte activități pe care le desfășoară”, a spus Preasfinția Sa Vasile, care l-a felicitat pe părintele Nicolae Huzău pentru toată dăruirea cu care lucrează în parohie, oferindu-i diploma de merit bisericesc „în semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția adusă la edificarea Centrului Social pentru Vârstnici „Sfânta Maria” din Botiz, precum și pentru activitatea pastorală desfășurată în parohie”.

La rândul său, părintele Huzău a mulțumit Preasfinției Sale Vasile pentru prezența în mijlocul comunității și pentru întreaga susținere, dar și colegilor preoți care s-au alăturat sărbătorii: părintele Eduard Fischer – protopop al Protopopiatului Satu Mare, părintele Cornel Șimon – protopop al Protopopiatului Ciscarpatin de Satu Mare, părintele Iacob Feier – protopop al Protopopiatului Țara Oașului și părintele Radu Huton – preot în parohiile Ciuperceni și Dumbrava. A mulțumit, de asemenea, domnului primar și autorităților locale și județene, precum și tuturor donatorilor care au susținut construirea noii structuri din cadrul centrului pentru vârstnici, dar și credincioșilor din parohie și din alte parohii care au participat la sărbătoare.



