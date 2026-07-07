Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. Anul 2026 marchează cea de-a XXII-a ediție a celui mai mare eveniment dedicat profesiei contabile din țara noastră.

Manifestările organizate cu acest prilej, desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!, vor avea loc luni, 13 iulie a.c., la Complexul Esedra – sala Monte Carlo, începând cu ora 13.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?.

Tema ediției din 2026 a Zilei Naționale a Contabilului Român marchează un moment de maturizare a parcursului strategic prin care profesia contabilă din România își reafirmă rolul într-o economie redefinită de inteligența artificială, automatizare și noile arhitecturi digitale ale deciziei.

În 2024, tema Era Smart Accounting: Contabilitatea, de la A la AI a deschis reflecția asupra transformării profesiei sub impactul inteligenței artificiale, mutând accentul de la simpla prelucrare a informației financiare la analiză, interpretare și creare de valoare. În 2025, prin tema Digital mindset: Gândește digital & acționează inteligent în era #SmartAccounting, dezbaterea a avansat de la tehnologie ca instrument la mentalitatea digitală ca premisă a transformării profesionale. Această direcție a fost consolidată la Congresul profesiei contabile din România, desfășurat sub tema #SmartAccounting powered by AI, unde inteligența artificială a fost poziționată nu ca substitut al profesionistului contabil, ci ca forță de amplificare a competențelor sale: raționamentul profesional, analiza, rolul de consilier de încredere, responsabilitatea etică și contribuția la decizii economice mai bune.

În acest context, tema ZNCR 2026 – #SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi? – reprezintă un moment de maturizare a întregului parcurs. Întrebarea nu mai este dacă transformarea digitală va afecta profesia contabilă, ci dacă profesia va avea capacitatea de a se reinventa suficient de rapid pentru a rămâne relevantă, influentă și indispensabilă.

Prin referința la celebra dilemă shakespeariană, „A fi sau a nu fi” depășește statutul unei formule simbolice și devine expresia unei alegeri profesionale reale.

Pentru profesia contabilă, „a fi” înseamnă asumarea unui rol superior în economia transformată digital: arhitect al încrederii, interpret al datelor inteligente, garant al discernământului profesional și partener strategic în deciziile de business. „A nu fi” nu înseamnă dispariția profesiei, ci riscul ca profesioniștii care rămân captivi într-un model tradițional, depășit de ritmul tehnologiei, să își piardă relevanța în noua arhitectură economică.

Ediția din 2026 este, astfel, despre trecerea decisivă la o nouă paradigmă a contabilității: #SmartAccounting powered by AI. Nu mai vorbim despre contabilitatea limitată la consemnarea trecutului, ci despre profesia care transformă datele în valoare, informația în încredere și conformarea în oportunitate. În noua economie, profesionistul contabil nu mai este chemat doar să confirme, să verifice și să raporteze, ci să interpreteze, să anticipeze și să contribuie direct la decizii de business mai bune. Aceasta este miza reală a transformării: trecerea de la a crea date la a crea valoare, de la confirmare la oportunitate, de la execuție la relevanță strategică.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului local al membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.