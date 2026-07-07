Cu mai puțin de cinci ani de experiență în Poliție, Alina Rotar și doi colegi au pătruns într-o locuință în care suspectul unei crime era ascuns și protejat de persoane aflate sub influența alcoolului. După o intervenție extrem de periculoasă, l-au imobilizat și l-au predat anchetatorilor.

În spatele fiecărei anchete de omor se află și polițiștii care își pun viața în pericol pentru ca autorii să fie aduși în fața justiției. La Satu Mare, trei tineri agenți au demonstrat că devotamentul și curajul nu se măsoară în ani de experiență, ci în modul în care aleg să acționeze atunci când fiecare secundă contează.

Sindicatul EUROPOL a făcut publică povestea intervenției prin care Alina Rotar, șefă de post la Postul de Poliție Pișcolt, împreună cu colegii săi Marian Risco, ajutor de șef de post la Postul de Poliție Tiream, și Andrei Toth, ajutor de șef de post la Postul de Poliție Sanislău, au reușit să captureze autorul unei agresiuni care, potrivit sindicatului, s-a soldat ulterior cu decesul victimei.

O misiune cu risc maxim

Totul a început în 5 iulie, când un apel la 112 a anunțat o agresiune gravă. Primele informații indicau faptul că, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unui conflict spontan, un bărbat și-ar fi înjunghiat de mai multe ori un apropiat, după care a fugit de la locul faptei.

Imediat a fost constituit un dispozitiv complex de căutare, format din polițiști, jandarmi și alte forțe de ordine, pentru identificarea suspectului.

La scurt timp, anchetatorii au aflat că acesta s-ar ascunde în locuința unor prieteni, care, la rândul lor, se aflau sub influența alcoolului și erau hotărâți să îl protejeze.

Luptă corp la corp pentru capturarea suspectului

Fără să ezite, cei trei polițiști au pătruns în imobil, unde au fost nevoiți să se confrunte fizic atât cu suspectul, cât și cu persoanele care încercau să împiedice intervenția.

Potrivit Sindicatului EUROPOL, Alina Rotar, Marian Risco și Andrei Toth au reușit, după o luptă corp la corp, să îl imobilizeze pe bărbatul care opunea rezistență și să îl scoată în siguranță din locuință, fiind ulterior condus la sediul Poliției.

Tineri polițiști, o intervenție exemplară

Intervenția este cu atât mai remarcabilă cu cât cei trei agenți sunt la începutul carierei.

Alina Rotar conduce Postul de Poliție Pișcolt de aproximativ un an și jumătate și are mai puțin de cinci ani de experiență în Poliția Română.

Marian Risco activează ca ajutor de șef de post la Tiream și lucrează în poliție de doi ani.

Cel mai tânăr dintre ei, Andrei Toth, este încadrat la Postul de Poliție Sanislău și a absolvit Școala de Agenți de Poliție cu doar șase luni înainte de această intervenție.

Ce spun procurorii despre dosar

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, agresiunea a avut loc în seara de 4 iulie 2026, în comuna Sanislău. Anchetatorii susțin că, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unui conflict izbucnit între cei doi bărbați, suspectul, în vârstă de 35 de ani, a aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit.

Două dintre lovituri au fost penetrante, provocând răni la nivelul brațului, toracelui și abdomenului, leziuni care au necesitat 30–35 de zile de îngrijiri medicale și care i-au pus viața în pericol.

Procurorii au mai precizat că altercația ar fi izbucnit după ce victima ar fi agresat-o fizic pe partenera suspectului în timpul unei petreceri. Ulterior, conflictul a continuat în stradă, unde s-ar fi produs atacul cu cuțitul.

Pe 6 iulie 2026, instanța a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor prezentate de Sindicatul EUROPOL, victima a decedat ulterior, iar dosarul este tratat ca unul de omor. Autoritățile judiciare urmează să stabilească încadrarea juridică definitivă în funcție de evoluția anchetei și de concluziile medico-legale.

Europol cere recunoașterea meritelor polițiștilor

Sindicatul EUROPOL i-a felicitat public pe cei trei polițiști pentru intervenția lor și a solicitat conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și Poliției Române să le recunoască oficial meritele.

Reprezentanții sindicatului au criticat faptul că intervenția nu a fost prezentată pe canalele oficiale ale Poliției Române, apreciind că astfel de exemple de profesionalism, curaj și devotament ar trebui promovate și apreciate la adevărata lor valoare.