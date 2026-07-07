DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA - SUCURSALA SATU MARE - ANUNȚ DE MEDIU

Anunțuri 07.07.2026 08:41
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA - SUCURSALA SATU MARE - ANUNȚ DE MEDIU

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun.Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul: ‚,Injecție de putere LEA 0,4 KV zona PTZ 8145 Mioriței și zona PTAB 8160 Petrom în loc. Carei, județul Satu Mare ’’

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare din Municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro și la sediul titularului

   Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro

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