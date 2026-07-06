ANUNȚ PRIMĂRIA CĂMIN Anunțuri • 06.07.2026 11:58 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Anunțuri ANUNȚ PRIMĂRIA CĂMIN Articole Similare Anunțuri Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tarna Mare acum 3 zile Anunțuri Anunt de mediu - „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ, JUD. SATU MARE” acum 3 zile Anunțuri ANUNȚ OVIBEST SRL acum 4 zile Anunțuri ANUNȚ SC C&C FOOD PACKAGING SRL acum 4 zile Anunțuri ANUNŢ SZATMÁRI KRISTÓF acum 5 zile Anunțuri DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE CĂMIN DIN UAT COMUNA CĂMIN, JUDEȚUL SATU MARE acum 6 zile Ultimele Articole Naționale Super Technologies cumpără Crafting Technologies și își extinde operațiunile tehnologice din România acum 6 zile Locale Deputatul Mircea Govor: „Am adus finanțări de la bugetul de stat pentru sănătate și pentru lăcașurile de cult din Satu Mare”. acum 1 saptamana Naționale Viitorul criptomonedelor între speranță și incertitudine 24.05.2026 Naționale De ce tot mai mulți români aleg platforme internaționale cu tranzacții rapide 05.05.2026 Naționale Schimbări în consumul digital: Ce își doresc utilizatorii platformelor de casino online? 28.04.2026 Naționale Banii în 2026: Între mirajul digital și realitatea cruntă a portofelului. Cum ne mai descurcăm? 20.04.2026 Cele mai citite 1 DECES. Doliu în comunitatea de afaceri din Satu Mare. Mesaj de solidaritate în urma unei pierderi dureroase 2 Rezultate la Evaluarea Națională în Satu Mare! Nicio medie de 10, dar un elev de la „Mihai Eminescu” conduce clasamentul județean 3 DEZVĂLUIRI. „MOȘIA LUI COZMA”?! Mircea Govor acuză o rețea de acte, autorizații și lucrări contraversate la Cămărzana: „Aici legea a fost înlocuită de bunul plac!” 4 PERFORMANȚĂ. Alexandru Nădășan, mândria județului Satu Mare! A obținut cea mai mare medie la Evaluarea Națională 2026 5 Elevele Marlen Dubovici și Hartmann Ruth Estera de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Carei au obținut cele mai mari note la proba de Limba și literatura română în Carei Din aceeași categorie Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tarna Mare acum 3 zile Anunt de mediu - „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ, JUD. SATU MARE” acum 3 zile ANUNȚ OVIBEST SRL acum 4 zile ANUNȚ SC C&C FOOD PACKAGING SRL acum 4 zile ANUNŢ SZATMÁRI KRISTÓF acum 5 zile Ultimele știri După Bacalaureat începe alegerea viitorului. UVVG pune la dispoziția absolvenților oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027 acum 23 minute SIGURANȚĂ. Amenzi de peste 230.000 de lei în doar trei zile! Polițiștii din Satu Mare au lăsat zeci de șoferi fără permis acum 26 minute CONTROALE. Weekend plin de șoferi băuți în județul Satu Mare! Un bărbat beat și fără permis s-a izbit cu ATV-ul de un copac acum 29 minute VIOLENȚĂ. Tentativă de omor la o petrecere din județul Satu Mare! Un bărbat a fost înjunghiat de mai multe ori după un conflict izbucnit pe fondul alcoolului acum 33 minute INVESTIȚII. Cartierul Micro 15 intră într-o nouă eră! Proiect de peste 32 de milioane de lei care va schimba complet fața zonei acum 1 ora