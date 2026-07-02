ANUNȚ OVIBEST SRL





Comunicat de presă

privind finalizarea proiectului “DIGITALIZAREA COMPANIEI S.C. OVIBEST SRL”

02.07.2026

OVIBEST SRL, companie din localitatea Marna Nouă, Județul Satu Mare anunță finalizarea proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI S.C. OVIBEST SRL ( cod SMIS: 335389), finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Autoritate de Management.

Contractul de finanțare a fost semnat în 3 octombrie 2025, iar proiectul s-a desfășurat până la data de 03 iulie 2026, la sediul social din Marna Nouă, Comuna Sanislău, nr. 34, Județ Satu Mare, și la punctul de lucru din Municipiul Carei, Strada Uzinei, nr. 68, Județ Satu Mare.

Obiectivul general al proiectului a fost transformarea digitală a companiei prin realizarea de investiții în dotări corporale și necorporale, inclusiv în social media și servicii IT, care au contribuit la dezvoltarea economică și creșterea competitivității companiei, prin creșterea utilizării tehnologiei informației și a comunicațiilor.

A fost atins OBIECTIVUL SPECIFIC 1 și REZULTATUL 1 conform cărora au fost achiziționate și integrate în fluxul tehnologic a unui set de active corporale și necorporale moderne și performante – laptopuri, ultrabook-uri, desktopuri, multifuncționale, telefoane mobile, software de producție, centrală telefonică în cloud, platformă smart integrată de management și terminale mobile. A fost atins OBIECTIVUL SPECIFIC 2 și REZULTATUL 2 conform cărora au fost implementate măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șanse. OBIECTIVUL SPECIFIC 3 și REZULTATUL 3 se realizează eforturi pentru creșterea productivității muncii care se va îndeplini pana sfârșitul celui de-al treilea an fiscal de la finalizarea implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului a fost de 717.663,19 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 464.799,28 lei, compusă din contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională, în cuantum de 395.079,39 lei, și din Bugetul Național, în cuantum de 69.719,89 lei. Diferența a reprezentat contribuția proprie a beneficiarului, conform contractului de finanțare.

Adresă poștală: Sat Marna Nouă, Comuna Sanislău, Nr. 34, Județ Satu Mare, România

Email: ovi_pls@yahoo.com Telefon: 0728180991