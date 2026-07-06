Echipa de români Dream Team a triumfat la cea de-a 50-a ediție a prestigiosului turneu de la Hohentengen, după două zile de fotbal spectaculos și o evoluție impresionantă.

Fotbalul românesc din diaspora continuă să demonstreze că pasiunea și talentul nu cunosc granițe. La Hohentengen, în Germania, echipa Dream Team, formată din români stabiliți peste hotare și înființată în urmă cu patru ani, a reușit o performanță de excepție, câștigând trofeul pus în joc la cea de-a 50-a ediție a unui turneu de minifotbal cu tradiție.

Printre artizanii acestui succes se numără și doi reprezentanți ai județului Satu Mare: Alex Vădan, originar din Gelu, și Marius Sas, din municipiul Satu Mare, care au avut o contribuție importantă la parcursul fără greșeală al formației.

Două zile de luptă pentru un trofeu de prestigiu

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a reunit echipe puternice, într-un adevărat maraton fotbalistic. Dream Team a demonstrat unitate, determinare și un joc de calitate, reușind să depășească fiecare adversar și să ajungă în finală, unde și-a adjudecat marele trofeu.

Victoria are o însemnătate aparte, deoarece a fost obținută la ediția jubiliară cu numărul 50, una dintre cele mai importante din istoria competiției.

Dream Team – un proiect românesc de succes

Înființată în urmă cu patru ani, echipa Dream Team a devenit un simbol al comunității românești din Germania. Formată din jucători uniți de aceeași pasiune pentru fotbal și de dorința de a reprezenta cu mândrie România, formația și-a construit, pas cu pas, un nume respectat în competițiile la care participă.

Succesul de la Hohentengen confirmă progresul echipei și demonstrează că munca, seriozitatea și spiritul de grup pot aduce rezultate remarcabile.

Mândrie pentru fotbalul sătmărean

Pentru județul Satu Mare, victoria are o semnificație specială prin prezența în lot a lui Alex Vădan, din Gelu, și a lui Marius Sas, care au contribuit la cucerirea trofeului și au reprezentat cu cinste comunitatea sătmăreană.

Triumful Dream Team este încă o dovadă că românii din diaspora continuă să promoveze valorile sportului și să obțină performanțe remarcabile, indiferent de țara în care evoluează.



