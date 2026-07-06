Ateliere creative, lecții despre siguranță, prietenii fără granițe și emoția lansării imnului școlii au transformat tabăra organizată în cadrul proiectului DECRISIS într-un model de educație incluzivă și cooperare transfrontalieră

Există evenimente care depășesc cu mult statutul unei simple activități educative. Sunt acele momente în care copiii învață prin joacă, își descoperă talentele, își fac prieteni și pleacă acasă cu zâmbetul pe buze și cu amintiri pentru o viață. Exact acest lucru s-a întâmplat la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, unde, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, s-a desfășurat tabăra de vară organizată în cadrul proiectului DECRISIS – Dezvoltarea instituțiilor de reabilitare pentru copii (ROHU00350).

Nu mai puțin de 125 de copii cu cerințe educaționale speciale din județul Satu Mare au beneficiat de un program complex de activități educative, creative și recreative, pregătit de specialiști din România și Ungaria, într-un exemplu remarcabil de colaborare transfrontalieră.

Învățare prin joacă și experiențe care dezvoltă încrederea

Alături de cele cinci cadre didactice venite de la Școala Bárczi Gusztáv din Nyíregyháza, echipa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare a construit un program variat, adaptat nevoilor copiilor și orientat spre dezvoltarea abilităților practice, a creativității și a spiritului de echipă.

În organizarea și desfășurarea taberei s-au implicat nu mai puțin de 91 de cadre didactice, care au fost permanent alături de copii, oferindu-le sprijin, încurajare și oportunitatea de a învăța într-un mediu sigur și prietenos.

Bucătăria, scena și muzica au devenit adevărate săli de clasă

Printre cele mai apreciate activități s-au numărat atelierele culinare. Copiii au pregătit pizza, salate, sandvișuri și prăjituri, participând la fiecare etapă, de la alegerea ingredientelor până la servirea preparatelor, descoperind astfel bucuria muncii în echipă și satisfacția rezultatului final.

La fel de apreciate au fost și activitățile artistice. Participanții au confecționat decoruri și păpuși pentru spectacole inspirate din poveștile „Cei trei purceluși” și „Ridichea uriașă”, pe care le-au prezentat ulterior în fața colegilor și a părinților.

Programul a fost completat de activități muzicale și practice, copiii realizându-și propriile instrumente muzicale și participând la jocuri interactive care au stimulat comunicarea, cooperarea și exprimarea creativă.

Lecții despre siguranță, oferite chiar de cei care o protejează

Un capitol important al taberei a fost dedicat educației pentru siguranță, sub genericul „Copilărie – magia în siguranță”.

Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, ai Biroului Rutier, Serviciului Criminalistic, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Sectorului Poliției de Frontieră Petea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare și Direcției de Sănătate Publică Satu Mare le-au prezentat copiilor echipamentele din dotare și au organizat demonstrații interactive despre regulile de circulație, prevenirea pericolelor și importanța respectării normelor de siguranță.

Un final plin de emoție și un imn care a ajuns la inimile tuturor

Ultima zi a taberei a fost una de sărbătoare. Copiii au participat la o sesiune energică de Zumba, la o vânătoare de surprize dulci, au dansat și au fost recompensați în cadrul festivității de premiere.

Momentul cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost lansarea imnului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, un mesaj sensibil despre iubire, acceptare și respect față de unicitatea fiecărui copil, care a impresionat deopotrivă copiii, părinții și cadrele didactice.

Un proiect european care aduce schimbări reale

Așa cum a subliniat directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, Ramona Costin, cele cinci zile de tabără au reprezentat o oportunitate valoroasă pentru copii de a învăța prin experiențe practice, de a lucra împreună și de a participa la activități desfășurate într-un autentic spirit al cooperării transfrontaliere.

Proiectul DECRISIS – Dezvoltarea instituțiilor de reabilitare pentru copii este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare și Centrul Educațional al Districtului Nyíregyháza, având ca partener asociat Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Proiectul beneficiază de un buget total de 477.999,90 euro, dintre care 382.399,91 euro reprezintă finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria, iar perioada de implementare este de 24 de luni.

O echipă care merită toate aprecierile

Dincolo de cifre, activități și rezultate, succesul acestei tabere poartă amprenta unei echipe de oameni dedicați. Conducerea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, în frunte cu directorul Ramona Costin, a fost prezentă de dimineața până seara în mijlocul copiilor și al cadrelor didactice, implicându-se activ în fiecare moment al programului.

Ospitalitatea oferită profesorilor veniți din Ungaria, atenția acordată fiecărui detaliu organizatoric și atmosfera caldă creată pe parcursul întregii săptămâni au demonstrat profesionalism, implicare și respect pentru misiunea educației incluzive. A fost o organizare exemplară, în care fiecare copil s-a simțit important, iar fiecare zâmbet a reprezentat cea mai frumoasă răsplată pentru efortul depus.