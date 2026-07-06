Bărbatul, care conducea cu o alcoolemie de peste 2,4 g/l alcool pur în sânge, este cercetat pentru două infracțiuni de ultraj și conducere sub influența alcoolului. Instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Un control de rutină în trafic s-a transformat într-un incident extrem de grav, după ce un șofer aflat într-o stare avansată de ebrietate a amenințat cu moartea doi polițiști și a scos un cuțit asupra acestora.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj și a unei infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Alcoolemie uriașă la volan

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în data de 3 iulie 2026, după ce bărbatul a condus un autoturism pe mai multe străzi din municipiul Satu Mare, deși consumase o cantitate mare de alcool.

Analizele biologice au indicat o alcoolemie de 2,48 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 2,21 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă, valori care indică o stare accentuată de intoxicație alcoolică.

A amenințat polițiștii cu moartea și a scos un cuțit

În momentul în care a fost legitimat de polițiști, bărbatul a devenit violent și i-a amenințat în mod repetat și nemijlocit cu moartea pe cei doi agenți aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Mai mult, acesta avea asupra sa un cuțit cu lama de 37 de centimetri, introdus într-o teacă, amplificând gravitatea situației și pericolul la care au fost expuși polițiștii.

Arest preventiv pentru 30 de zile

La data de 4 iulie 2026, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea preventivă a bărbatului.

Procurorii atrag atenția asupra gravității faptelor

Reprezentanții Parchetului au amintit că acesta nu este un caz izolat. Și în cursul lunii iunie, un alt inculpat a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a adresat amenințări cu moartea unui polițist și membrilor familiei acestuia.

Ancheta în acest dosar continuă, iar, potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive dispuse nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul până la pronunțarea unei hotărâri definitive.