Polițiștii au întocmit mai multe dosare penale după ce au depistat conducători auto aflați sub influența alcoolului, iar unul dintre ei conducea un ATV neînmatriculat, fără a avea permis

Polițiștii sătmăreni au avut un sfârșit de săptămână aglomerat, depistând mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră. Cel mai grav caz a fost înregistrat în localitatea Bătarci, unde un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate, fără permis de conducere, s-a izbit cu ATV-ul de un copac.

ATV neînmatriculat, șofer fără permis și aproape un miligram alcool în aerul expirat

Incidentul s-a produs în seara zilei de 4 iulie, în jurul orei 21:50, pe strada Stoica din Bătarci. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 53 de ani, din Bătarci, aflat la volanul unui ATV, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un copac.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Verificările efectuate de polițiști au scos însă la iveală mai multe nereguli. Bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În plus, ATV-ul condus de acesta nu era înmatriculat sau înregistrat.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea sub influența alcoolului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat ori neînregistrat.

Șofer din Cluj, prins băut la volan în Trip

Un alt caz a fost înregistrat în noaptea de 5 iulie, la ora 00:48, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 109L, în localitatea Trip.

La volan se afla un bărbat de 26 de ani, din județul Cluj. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a avut o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Al treilea dosar penal, la Homoroade

La doar câteva zeci de minute distanță, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ardud și ai Secției de Poliție Rurală Beltiug au oprit un autoturism pe Drumul Județean 193A, în localitatea Homoroade.

La volan se afla un bărbat de 53 de ani, din localitatea Bârsău. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe numele acestuia au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă cercetările

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, oamenii legii reamintesc faptul că șofatul sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și este sancționat cu fermitate de lege.