Fie că este vorba despre fotbal, handbal, înot, gimnastică, dans sportiv sau orice altă disciplină, primul pas către performanță este o stare bună de sănătate. Iar pentru înscrierea la cluburi și competiții, avizul medical de medicină sportivă reprezintă o condiție esențială.

La SCM Dr. Coica, copiii beneficiază de consultații de medicină sportivă realizate cu profesionalism și atenție, într-un mediu prietenos, unde sănătatea fiecărui mic sportiv este prioritatea numărul unu.

În cadrul consultației sunt evaluate aspectele importante privind starea de sănătate a copilului, iar la final este eliberat avizul medical necesar pentru practicarea activităților sportive, conform cerințelor cluburilor și asociațiilor sportive.

Începând cu 1 iulie 2026, tariful pentru consultația de medicină sportivă este de 80 de lei, preț care include:

consultația de specialitate;

eliberarea avizului medical pentru activități sportive.

Indiferent dacă cel mic face primii pași în sport sau se pregătește pentru un nou sezon competițional, o evaluare medicală realizată la timp oferă liniște părinților și contribuie la desfășurarea activităților sportive în condiții de siguranță.

Pentru programări și informații suplimentare, părinții pot suna la 0732 116 838.

SCM Dr. Coica rămâne un partener de încredere pentru familiile care înțeleg că performanța începe întotdeauna cu sănătatea.