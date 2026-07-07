Anunt de mediu 3 - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

”Lucrari de întărire în amonte-Racordarea la reteaua electrică a locului de consum permanent Stație de pompare apa uzată 15-Moftin, amplasat in jud. Satu Mare, Moftinu Mare, cod poștal 447206, str. Moftinu Mare, nr. FN ”

amplasat în loc. Moftinu Mare CF 107645 și 107657, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare

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