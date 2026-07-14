Momente de panică marți după-amiază în localitatea Potău, unde un incendiu izbucnit într-o locuință a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Proprietarul a fost intoxicat cu fum și transportat la spital, iar pompierii au reușit să salveze o parte importantă din imobil.

Un incendiu violent a izbucnit în cursul acestei după-amiezi la o locuință din localitatea Potău, intervenția rapidă a pompierilor împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga construcție.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, sprijinite de un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Medieșu Aurit.

Flăcările au cuprins aproximativ 60 de metri pătrați

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent în interiorul locuinței, afectând o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Datorită intervenției prompte și eficiente a pompierilor, focul a fost localizat și lichidat înainte de a cuprinde întreaga casă. Salvatorii au reușit să protejeze aproximativ jumătate din imobil, limitând astfel pagubele materiale.

Proprietarul, transportat la spital

În urma incendiului, proprietarul locuinței a suferit o ușoară intoxicație cu fum. Acesta a fost evaluat medical la fața locului de echipajele de intervenție, după care a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Din fericire, nu au fost raportate alte victime.

Ancheta este în desfășurare

Specialiștii urmează să stabilească cauza probabilă care a dus la izbucnirea incendiului.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a surselor de încălzire, precum și necesitatea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pentru evitarea unor astfel de evenimente.