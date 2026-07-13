Si bene te tua laus taxat, sua laute tenebis

În ultima privire peste umăr vă spuneam despre cel mai lung cuvânt palindrom din limba română acceptat de „Dicționarul explicativ al limbii române”. Unii, mai cârcotași, ar spune că „elenofonele” (vorbitoarele de limbă greacă) ar fi mai lung, doar că acesta deși a fost adăugat în 2000 de „Marele dicționar de neologisme” nu a fost acceptat în nici unul din „Dicționarele explicative ale limbii române” apărute ulterior. Astăzi mi-am îndreptat atenția către frazele palindrom.

De la arhicunoscuta „ele fac cafele” din limba română și până la „nuvela” de 49.935 de caractere din limba finlandeză plaja este imensă. Am ales pentru titlu acest palindrom din limba latină pentru că reprezintă un îndemn. Un sfat pe care mulți dintre noi uităm să-l urmăm: „Dacă ești demn de gloria ta, vei urma drumul pe care ți-l indică”. Aici prin „glorie” înțeleg realizările tale pozitive din viață.

Pentru că suntem în perioada în care mulți tineri se află în fața unor dileme existențiale mă adresez în primul rând lor. Proaspeții absolvenți ai diferitelor trepte ale învățământului sunt puși să aleagă ce vor face de acum încolo cu viața lor. Să asculte de povața părinților? Să apuce pe calea pe care îi îndeamnă prietenii? Să urmeze sfaturile unuia sau altuia dintre „învățătorii” săi? Sau să țină cont de sfatul din titlul acestei priviri peste umăr? Adică să analizeze la rece reușitele lor de până azi, să-și testeze aptitudinile și emoțiile personale și apoi să decidă rațional calea pe care o vor urma.



În familiile în care părinții țin cu tot dinadinsul ca fiii și fiicele lor să urmeze calea pe care au apucat ei (uneori suprapusă cu o tradiție în familie) sau, din contră și mai rar, să urmeze visul lor nerealizat, este posibil ca să se creeze disensiuni, uneori chiar crevase. În general nu-i rău să urmezi o tradiție familială, dar dacă nu ai aptitudini pentru aceasta sau ai un talent deosebit demonstrat în altă direcție, e bine să fii singurul care ia decizia.



Ce ați spune să aplicăm și noi, cu toții, învățătura ce rezultă din titlu? Cel mai mare impediment în calea acestui destin este banul. Acest ochi al dracului sfredelește minți și împroașcă cu pofte caractere umane fără definiție (ușor influențabile). Banul, în funcție de unghiul din care îl privești, poate fi dreptul ce ți se cuvine în urma unei munci prestate (aplicată sau creație) sau beneficiul pe care îl poți accesa pentru că ai mijloace la îndemână (influență, putere..., fraudă). V-ați prins! Michiduță acționează doar în cea de-a doua ipostază.



De sfatul acesta recurent se pot folosi și cei ce se gândesc să intre în politică. Pentru unii este o atracție naturală, datorată unor aptitudini specifice, iar pentru alții atracția este dată tot de sclipirile monedelor și, mai profund, a lingourilor. Din păcate li se dă câștig de cauză celor din urmă pentru că aceștia își cumpără locurile pe listele impuse alegătorilor. Probabil acesta este și motivul pentru care partidele mari scad în sondajele apărute în mass-media, dar și aceste sondaje nu sunt în totalitate credibile, ele fiind supuse în general influenței celui care le-a comandat.



Revenind la palindromurile noastre nu pot să închei aceste rânduri fără să vă povestesc despre pentagonul magic. Provine tot din latină: „Sator Arepo tenet opera rotas” (Semănătorul Arepo ține atent roțile). După cum vedeți sunt cinci cuvinte din cinci litere în care fiecare cuvânt are înțeles din orice parte îl citești, iar întreaga propoziție este un palindrom. Poate că în timpul liber veți încerca să vă jucați cu cuvintele și să descoperiți și în limba română un pentagon magic. Promit că voi încerca și eu.



Opriți războaiele!