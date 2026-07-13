DEZVĂLUIRI. Mircea Govor lansează acuzații explozive la ISJ

Deputatul PSD Mircea Govor cere verificări privind promovări, funcții și cheltuirea banilor publici, susținând că Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare este măcinat de controverse

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare revine în centrul atenției după o serie de declarații extrem de dure făcute de deputatul PSD Mircea Govor în cadrul unei conferințe de presă desfășurate luni, la sediul organizației județene. Parlamentarul a ridicat mai multe semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate unele proceduri din cadrul instituției și a solicitat, indirect, verificarea unor situații pe care le consideră controversate.

Mircea Govor: „Marți vedem cine răspunde”

Referindu-se la examenul de definitivat programat marți, Mircea Govor a afirmat că rezultatele și organizarea acestuia vor reprezenta un nou test pentru conducerea Inspectoratului Școlar Județean.

În intervenția sa, deputatul a susținut că, în opinia sa, primarul comunei Socond, Nicolae Cornea, ar avea o influență asupra unor decizii din sistemul de învățământ, făcând afirmații critice la adresa acestuia. Aceste declarații reprezintă punctul de vedere al deputatului și nu sunt însoțite de dovezi prezentate public în cadrul conferinței.

Semne de întrebare privind funcția de auditor

Un alt subiect abordat de Mircea Govor a vizat situația unei angajate din cadrul Inspectoratului Școlar, despre care acesta a afirmat că nu ar fi îndeplinit condițiile necesare pentru ocuparea funcției de auditor intern și că cerințele privind vechimea ar fi fost modificate.

Deputatul a criticat conducerea instituției și a susținut că anumite decizii ar fi fost luate la influența unor persoane din conducerea ISJ. Aceste afirmații nu au fost susținute în cadrul conferinței prin documente sau hotărâri oficiale.

Litigii și promovări contestate

Mircea Govor a adus în discuție și existența unui litigiu în urma căruia, potrivit declarațiilor sale, ISJ ar urma să achite aproximativ 8.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Totodată, parlamentarul a ridicat semne de întrebare cu privire la promovarea în funcția de director adjunct a soției primarului din Socond, afirmând că, în opinia sa, această numire ar trebui verificată de instituțiile competente pentru a se stabili dacă au fost respectate toate prevederile legale.

Rămâne ca instituțiile abilitate și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare să ofere explicații și, dacă este cazul, documente care să clarifice aspectele invocate în conferința de presă. Până la apariția unor concluzii oficiale, afirmațiile formulate de deputatul Mircea Govor reprezintă poziția acestuia și trebuie privite ca atare.