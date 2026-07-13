Ateliere creative, povești despre trecut, descoperiri arheologice și experiențe interactive au transformat vacanța de vară într-o adevărată călătorie prin istorie și cultură pentru zecile de copii participanți la programul „Vacanța la muzeu”.

O nouă săptămână plină de zâmbete, curiozitate și descoperiri s-a încheiat în cadrul programului „Vacanța la muzeu”, organizat de Muzeul Județean Satu Mare. Copiii participanți au avut parte, zi de zi, de activități interactive și educative, concepute pentru a le deschide apetitul pentru istorie, tradiții și patrimoniu cultural.

Într-un mediu prietenos și creativ, cei mici au învățat că muzeul nu este doar un loc în care sunt expuse obiecte vechi, ci un spațiu viu, în care trecutul prinde viață prin joc, experiment și imaginație.

Istorie, etnografie și arheologie, descoperite prin joacă

Pe parcursul săptămânii, copiii au fost îndrumați de specialiștii din cadrul Secțiilor de Etnografie, Istorie, Restaurare, Arheologie și Promovarea Patrimoniului și Educație Muzeală, care le-au pregătit activități adaptate vârstei și intereselor lor.

Fiecare zi a adus o nouă provocare și o nouă lecție, participanții având ocazia să descopere patrimoniul cultural într-un mod atractiv, interactiv și ușor de înțeles. Atelierele, jocurile educative și prezentările tematice au transformat fiecare întâlnire într-o experiență memorabilă.

Amintiri care vor rămâne peste ani

Dincolo de informațiile acumulate, programul și-a atins unul dintre cele mai importante obiective: acela de a crea bucurie și de a apropia copiii de valorile culturale ale comunității.

Fiecare activitate a contribuit la construirea unor amintiri frumoase, iar entuziasmul participanților demonstrează că învățarea poate deveni o adevărată aventură atunci când este îmbinată cu creativitatea și pasiunea educatorilor muzeali.

Înscrierile continuă

Programul „Vacanța la muzeu” continuă și în perioada următoare, oferind și altor copii șansa de a petrece zile de vacanță într-un mod util și captivant.

Părinții interesați pot obține informații suplimentare și pot face programări la numărul de telefon 0763 738 984, persoană de contact Sima Alexandra, educator muzeal.

Prin astfel de inițiative, Muzeul Județean Satu Mare demonstrează că educația culturală poate deveni una dintre cele mai frumoase experiențe ale vacanței de vară, inspirând generațiile tinere să descopere și să prețuiască patrimoniul care le definește identitatea.