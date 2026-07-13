PROFESIE. Inteligența artificială schimbă contabilitatea? Mesajul puternic transmis la Ziua Națională a Contabilului Român, la Satu Mare

Profesioniștii contabili din județul Satu Mare au sărbătorit cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, un eveniment dedicat excelenței profesionale și provocărilor aduse de era inteligenței artificiale. Tema din acest an, „#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, a deschis o dezbatere despre viitorul unei profesii aflate într-o profundă transformare.

Într-o lume în care algoritmii și inteligența artificială schimbă rapid modul în care sunt gestionate informațiile financiare, profesia contabilă își redefinește rolul. Luni, 13 iulie 2026, comunitatea contabililor sătmăreni s-a reunit la Restaurantul Esedra, unde CECCAR – Filiala Satu Mare a organizat cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, un eveniment devenit deja tradiție.

Desfășurată sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”, manifestarea a reunit profesioniști ai domeniului financiar-contabil, reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri și ai sistemului educațional, pentru a discuta despre transformările prin care trece una dintre cele mai importante profesii din economie.

„A fi sau a nu fi” – dilema unei profesii care se reinventează

Tema ediției din acest an, „#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, nu a fost aleasă întâmplător.

După ce în ultimii doi ani dezbaterile au vizat impactul inteligenței artificiale și dezvoltarea unei mentalități digitale în contabilitate, ediția din 2026 a ridicat întrebarea esențială: este profesia contabilă pregătită să se reinventeze suficient de rapid pentru a rămâne indispensabilă într-o economie dominată de tehnologie?

Mesajul transmis de organizatori a fost clar: inteligența artificială nu este un adversar al contabilului, ci un instrument care poate elimina activitățile repetitive și poate permite profesionistului să se concentreze asupra analizei, interpretării datelor și consilierii strategice.

În noua economie, contabilul nu mai este doar persoana care întocmește evidențe financiare, ci devine un arhitect al încrederii, un interpret al datelor inteligente și un partener strategic în luarea deciziilor de afaceri.

Profesionalismul rămâne cheia succesului

Evenimentul a fost coordonat de Sorin Iancu, președintele CECCAR Satu Mare, care a evidențiat importanța adaptării continue la noile realități economice și tehnologice.

Un moment aparte l-a reprezentat citirea mesajului oficial al CECCAR la nivel național de către Maria Andor, reprezentanta filialei sătmărene în structurile centrale ale organizației.

La manifestare au participat, printre alții, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, și directorul Cancelariei Prefectului, Bianca Șorian.

Viceprimarul municipiului Satu Mare a transmis că profesionalismul, responsabilitatea și rigoarea reprezintă valorile care stau la baza unei economii sănătoase și a unei administrații eficiente, subliniind că experiența, integritatea și judecata profesională rămân de neînlocuit chiar și într-o epocă dominată de digitalizare și inteligență artificială.

Mesajul prefectului: „Algoritmii nu pot înlocui responsabilitatea”

În cadrul evenimentului a fost transmis și mesajul prefectului județului Satu Mare, Altfatter Tamás, prezentat de Bianca Șorian, directorul Cancelariei Prefectului.

Prefectul a subliniat că adevărata valoare a profesiei contabile nu poate fi înlocuită de tehnologie.

„A fi înseamnă a privi inteligența artificială nu ca pe un rival, ci ca pe un instrument care preia rutina operațională și eliberează resurse pentru ceea ce nicio tehnologie nu poate substitui: discernământul, etica, responsabilitatea și încrederea. Algoritmii pot procesa date, însă nu pot răspunde pentru ele, nu pot garanta corectitudinea acestora și nu pot purta răspundere profesională”, se arată în mesajul transmis participanților.

Totodată, prefectul a felicitat CECCAR – Filiala Satu Mare pentru consecvența cu care promovează excelența profesională și a transmis aprecierea sa tuturor contabililor premiați în cadrul Topului local al membrilor CECCAR.

Recunoașterea performanței și spiritul de breaslă

Punctul culminant al serii l-a constituit festivitatea de premiere din cadrul Topului local CECCAR 2025, în care au fost recompensați cei mai performanți experți contabili, contabili autorizați și societăți de expertiză contabilă din județul Satu Mare.

Evenimentul s-a încheiat cu tradiționalul Bal al Contabilului, un moment dedicat socializării și consolidării spiritului de breaslă.

Ediția din acest an a demonstrat încă o dată că profesia contabilă traversează una dintre cele mai importante etape ale evoluției sale. Într-o economie în continuă schimbare, contabilul viitorului nu va fi definit de capacitatea de a introduce date într-un sistem, ci de abilitatea de a transforma informația în valoare, de a inspira încredere și de a contribui, prin expertiză și discernământ, la dezvoltarea mediului de afaceri.



