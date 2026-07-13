Alexandra Sorian, absolventă a Colegiului Național „Ioan Slavici”, a reușit performanța supremă după ce nota la Limba Română i-a fost mărită la contestații. Județul Satu Mare are astfel singurul absolvent cu media 10 la examenul maturității din această sesiune

Bucuria rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat a adus și o veste extraordinară pentru învățământul sătmărean. După soluționarea contestațiilor, județul Satu Mare are un absolvent cu media generală 10, performanță care încununează ani de muncă, perseverență și seriozitate.

Este vorba despre Alexandra Sorian, elevă în clasa a XII-a B, profil Matematică-Informatică, la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare. După ce obținuse nota maximă la Matematică și Informatică, tânăra a contestat rezultatul de la Limba și literatura română, iar comisia de evaluare i-a acordat, în urma recorectării, nota 10. Astfel, Alexandra a devenit singura elevă din județul Satu Mare care a încheiat Bacalaureatul 2026 cu media perfectă.

Un rezultat care vorbește despre excelență

Performanța Alexandrei nu reprezintă doar o reușită personală, ci și o confirmare a valorii școlii sătmărene. Media 10 la examenul de Bacalaureat este una dintre cele mai dificile performanțe pe care un absolvent le poate atinge, iar faptul că aceasta a fost obținută după o contestație demonstrează, încă o dată, cât de important este ca elevii să își susțină convingerile atunci când sunt convinși că merită mai mult.

Rezultatul său devine un motiv de mândrie pentru familie, profesori, colegi și pentru întreg județul.





Promovabilitatea a crescut după contestații

Rezultatele finale publicate după soluționarea contestațiilor arată o creștere semnificativă a ratei de promovare în județul Satu Mare.

Rata cumulată de promovare a ajuns la 80,41%, față de 77,52% înainte de contestații. Pentru absolvenții promoției curente, promovabilitatea a crescut de la 82,67% la 85,11%, iar în cazul promoțiilor anterioare de la 29,19% la 36,68%.

În total, 1.474 de candidați au promovat examenul de Bacalaureat, cu 53 mai mulți decât înainte de soluționarea contestațiilor, dintr-un total de 1.833 de candidați prezenți.

Tot mai multe note maxime

Pe discipline de examen, rezultatele de nota 10 confirmă existența unui număr important de elevi care au demonstrat excelență:

4 elevi au obținut nota 10 la Limba și literatura română;

5 elevi au obținut nota 10 la Limba și literatura maternă;

37 de elevi au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie;

33 de elevi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

În centrul tuturor acestor rezultate rămâne însă povestea Alexandrei Sorian – eleva care, prin talent, muncă și încrederea de a solicita recorectarea lucrării la Limba Română, a transformat un rezultat foarte bun într-o performanță desăvârșită. Pentru Satu Mare, media 10 nu este doar o cifră, ci simbolul excelenței care inspiră o nouă generație de absolvenți.