Artistul sătmărean împlinește astăzi o nouă filă din povestea unei vieți dedicate muzicii, culturii și oamenilor. Talentat, modest și mereu cu zâmbetul pe buze, artistul sătmărean este unul dintre cei mai apreciați și respectați oameni ai scenei muzicale din județ.

Există oameni care nu se remarcă doar prin talent, ci și prin felul în care reușesc să aducă lumină în sufletele celor din jur. Pentru Călin Borșe, muzica nu a fost niciodată doar o profesie, ci o chemare. O parte din viața sa, o formă de a transmite emoție și de a uni oamenii în jurul bucuriei.

Astăzi, când își sărbătorește ziua de naștere, cei care îl cunosc au toate motivele să îi mulțumească pentru ceea ce este: un artist autentic, un coleg de nădejde, un prieten devotat și un om cu un suflet pe măsura talentului său.

Drumul început la poalele codrului

Născut pe 13 iulie 1982, într-o frumoasă zi de vară, în comuna Crucișor, la poalele codrului sătmărean, destinul lui Călin Borșe avea să fie scris în note muzicale.





La doar 15 ani și-a descoperit adevărata pasiune și a pornit pe drumul cântecului alături de instrumentul care avea să-i devină emblemă – taragotul. Au urmat anii de studiu la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” din Baia Mare, sute și mii de ore de muncă, repetiții și perfecționare.

Talentul, completat de seriozitate și perseverență, l-a făcut cunoscut nu doar în județul Satu Mare, ci și pe scene din țară și din străinătate. Pe lângă cariera artistică, și-a construit și pregătirea profesională, absolvind Facultatea de Management din cadrul Academiei Comerciale din Satu Mare.

De-a lungul timpului a colaborat cu numeroase formații locale, implicându-se în proiecte culturale și artistice care au adus bucurie publicului.

Sufletul Formației Argus

De peste 12 ani, numele lui Călin Borșe se confundă cu cel al Formației Argus, una dintre cele mai apreciate formații din județul Satu Mare și, fără îndoială, un adevărat reper al muzicii de eveniment de mai bine de două decenii.

Taragotist desăvârșit, saxofonist apreciat și interpret vocal cu o sensibilitate aparte, Călin este și managerul formației, omul care coordonează cu discreție și profesionalism o echipă ce a adus bucurie la mii de evenimente.

În tot acest timp, s-a implicat în organizarea unor numeroase manifestări culturale, acțiuni caritabile și evenimente care au demonstrat că muzica poate fi și un mod de a face bine.

În paralel, activează ca referent la Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, unde continuă să sprijine și să promoveze viața culturală a județului.

Cele mai prețioase comori

Dincolo de scenă și de aplauze, cea mai mare împlinire a lui Călin Borșe este familia.

Soția sa, Codruța, împreună cu cele două fiice, Julia și Paula, reprezintă universul în jurul căruia gravitează întreaga sa viață. Sunt sursa echilibrului, a inspirației și a puterii de a merge mai departe, indiferent de provocări.

Cei care îl cunosc spun despre el că este un om cu un suflet uriaș, modest, cu mult bun-simț, mereu gata să întindă o mână de ajutor și să se implice atunci când este nevoie. Respectul pe care și l-a câștigat nu vine doar din talentul artistic, ci și din caracterul său.

Astăzi, la ceas aniversar, muzica parcă îi întoarce toate aplauzele pe care le-a oferit publicului de-a lungul anilor.

Colectivele Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi urează lui Călin Borșe un sincer și călduros La Mulți Ani!

Să aibă parte de sănătate, liniște, inspirație și puterea de a dărui, în continuare, aceeași emoție prin muzica sa. Iar fiecare nouă zi să îi aducă motive de bucurie, proiecte împlinite și oameni frumoși alături.

La mulți ani, Călin Borșe! Să rămâi același om deosebit, pentru care muzica este, înainte de toate, o formă de a dărui suflet.



