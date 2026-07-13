Echipajul de băieți al Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare, câștigător al etapei naționale a concursului „Prietenii Pompierilor”, desfășurată în anul 2025 la Vaslui, reprezintă România la Olimpiada Internațională a Tinerilor Pompieri, organizată în perioada 13–18 iulie 2026, în Šumperk, Republica Cehă. Competiția este organizată sub egida CTIF respectiv Comitetul Internațional al Tehnicii de Prevenire și Stingere a Incendiilor, reunind echipe de tineri pompieri din numeroase state europene și din afara continentului.





Echipajul sătmărean este coordonat de profesorii Veronica Bancos și Romeo Ciorbă, iar pe întreaga perioadă a competiției beneficiază de sprijinul și îndrumarea specialiștilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, care îi însoțesc în această importantă misiune de reprezentare a României.





La ediția din acest an participă delegații din peste 20 de țări, printre care Cehia, Germania, Austria, Franța, Marea Britanie, Finlanda, Japonia, Polonia, Slovacia, Elveția, Suedia, Portugalia, Croația, Ungaria, Luxemburg, Slovenia, Ucraina și România. Programul competiției cuprinde sesiuni oficiale de antrenament, probele de concurs, activități de cooperare între echipe si expoziția națiunilor.





România este reprezentată de trei echipaje:





- echipajul de băieți al Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare;

- echipajul de fete al Școlii Gimnaziale „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, județul Neamț;

- echipajul mixt al Liceului „Gheorghe Surdu” Brezoi, județul Vâlcea.





Participarea echipajului sătmărean la această competiție internațională reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute la nivel național și o oportunitate de a demonstra, într-un cadru internațional, nivelul ridicat de pregătire al tinerilor, spiritul de echipă, disciplina și valorile promovate prin concursul educativ „Prietenii Pompierilor”.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare le urează mult succes elevilor și profesorilor coordonatori, fiind convins că vor reprezenta cu onoare județul Satu Mare și România în competiția internațională din Republica Cehă.