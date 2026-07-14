Spații verzi, locuri de joacă, piste pentru biciclete, peste 230 de locuri de parcare, iluminat inteligent și zone moderne de relaxare. Cartierul Micro 15 va trece printr-o amplă regenerare urbană, în urma unui proiect european finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Unul dintre cele mai populate cartiere ale municipiului Satu Mare se pregătește pentru cea mai importantă transformare din ultimii ani. Cartierul Micro 15 va beneficia de o investiție de peste 6,2 milioane de euro, după ce contractul de finanțare pentru proiectul de regenerare urbană a fost semnat între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Satu Mare.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, își propune să schimbe complet imaginea cartierului, punând accent pe calitatea vieții, mobilitatea urbană și extinderea spațiilor verzi.

Peste 41.000 de metri pătrați vor fi modernizați

Investiția vizează o suprafață de peste 41.000 de metri pătrați, delimitată de strada Arinului, Aleea Ozana, strada Universului și strada Careiului.





Zona va fi reorganizată astfel încât să devină mai sigură, mai accesibilă și mai prietenoasă pentru locuitori. Aleile și trotuarele vor fi refăcute, rețeaua de piste pentru biciclete va fi extinsă, iar circulația va fi reorganizată pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității.

Totodată, pe strada Arinului va fi amenajată o nouă stație de autobuz, contribuind la îmbunătățirea transportului public.

Garajele dispar, locul lor va fi luat de o parcare modernă

Una dintre cele mai importante schimbări vizează zona ocupată în prezent de cele 126 de garaje.

Acestea vor fi desființate și înlocuite cu o parcare modernă, care va oferi 232 de locuri, aproape dublu față de capacitatea actuală. Dintre acestea, 16 locuri vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități, într-o amenajare care urmărește utilizarea eficientă a spațiului urban.

Mai mult verde, mai multă viață

O componentă esențială a proiectului este extinderea infrastructurii verzi.

Vor fi amenajați peste 24.000 de metri pătrați de spații verzi, cu gazon, arbori, arbuști și plante perene adaptate condițiilor climatice locale. Noile amenajări vor contribui la reducerea efectului de insulă de căldură, la îmbunătățirea calității aerului și la creșterea biodiversității în zonă.





Spațiile dintre blocuri vor deveni adevărate zone de recreere, dotate cu locuri de joacă moderne, aparate de fitness în aer liber, zone pentru picnic, mese de șah, pergole, mobilier urban, cișmele și rastele pentru biciclete.

Întregul ansamblu va beneficia de iluminat public cu consum redus de energie, sisteme automate de irigații, supraveghere video și rețea Wi-Fi în spațiile publice.

Un cartier pentru toate generațiile

Proiectul a fost conceput astfel încât să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de vârstă.

Copiii vor avea la dispoziție locuri de joacă adaptate diferitelor grupe de vârstă, adolescenții și adulții vor beneficia de piste pentru biciclete și zone pentru activități sportive, iar persoanele vârstnice vor avea spații confortabile pentru relaxare și socializare.

Deși investiția este concentrată în Micro 15, beneficiile vor fi resimțite la nivelul întregului municipiu. Spațiile publice modernizate vor putea fi utilizate și de locuitorii cartierelor învecinate, contribuind la dezvoltarea unui oraș mai verde, mai atractiv și mai prietenos.

Finalizare estimată în 2028

Proiectul „Regenerare urbană în zona cartierului Micro 15 – Cod SMIS 304810” este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, în cadrul Priorității 7 – „O regiune atractivă”.

Finalizarea lucrărilor este estimată pentru noiembrie 2028, moment în care unul dintre cele mai importante cartiere ale municipiului Satu Mare va avea o imagine complet nouă, adaptată standardelor moderne de locuire și dezvoltare urbană durabilă.