Sute de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii sătmăreni în urma acțiunilor desfășurate pe 13 iulie. Controalele au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și siguranța rutieră, iar oamenii legii transmit un nou apel la responsabilitate în trafic.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 13 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile din județ.

Peste 200 de sancțiuni aplicate

În cadrul activităților destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, oamenii legii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 25.000 de lei.

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului, în urma cărora au fost aplicate peste 140 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 55.000 de lei.

În total, într-o singură zi, polițiștii au aplicat peste 200 de amenzi, în valoare de peste 80.000 de lei.

Apel la responsabilitate în trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto:

să nu urce niciodată la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

să respecte limitele legale de viteză;

să evite depășirile în zonele unde acestea sunt interzise;

să acorde prioritate pietonilor la trecerile semnalizate.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate și după o temeinică asigurare, iar bicicliștii să utilizeze pistele dedicate sau să circule respectând toate regulile de circulație.

Totodată, polițiștii atrag atenția asupra importanței circulației cu autovehicule aflate într-o stare tehnică corespunzătoare, evitând folosirea celor care prezintă defecțiuni la sistemele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

Prin aceste acțiuni, IPJ Satu Mare își propune să crească gradul de siguranță pe drumurile din județ și îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să adopte un comportament responsabil, pentru a contribui la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții.