Ștrandul Termal Tășnad a devenit locul unui dialog sincer despre una dintre cele mai grave probleme sociale ale prezentului. Sute de oameni au aflat cum pot recunoaște violența domestică, unde pot cere ajutor și de ce fiecare membru al comunității poate contribui la prevenirea acestui fenomen.

După 16 luni de activități desfășurate de o echipă româno-maghiară, proiectul european UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders s-a încheiat printr-un eveniment organizat la Ștrandul Termal Tășnad, într-un cadru deschis și accesibil publicului larg.

Inițiativa, derulată de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, în parteneriat cu Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, a avut ca obiectiv consolidarea cooperării transfrontaliere în prevenirea și combaterea violenței domestice, prin informare, educație și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de intervenție.

Rezultate concrete pentru comunitate

Finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria, proiectul a avut o valoare totală de 191.148,60 euro, dintre care 152.918,88 euro au reprezentat contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

În cele 16 luni de implementare, proiectul a generat rezultate semnificative:

100 de specialiști din România și Ungaria au participat la sesiuni comune de formare;

867 de elevi din 14 școli au fost implicați în 18 activități educative;

au fost organizate șase evenimente comunitare;

au fost realizate campanii de informare outdoor și online;

au fost produse șase spoturi video și șase podcasturi dedicate prevenirii violenței domestice;

au fost distribuite sute de materiale informative și dezvoltate instrumente comune de cooperare între instituții.

Un rezultat important al proiectului îl reprezintă unitatea mobilă de prevenire a violenței domestice, care va continua să fie utilizată în comunitățile din județul Satu Mare și după încheierea finanțării.

Dialog deschis și prejudecăți demontate

Cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad și al Poliției Locale Tășnad, participanții au avut ocazia să viziteze unitatea mobilă și să primească informații despre formele violenței domestice, serviciile disponibile victimelor și modalitățile prin care acestea pot solicita ajutor, inclusiv prin apelarea numărului gratuit 0800 500 333 sau a serviciului de urgență 112.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale evenimentului a fost jocul interactiv „Mit sau Realitate?”, prin care participanții au analizat și demontat miturile și prejudecățile care încă înconjoară fenomenul violenței domestice. Discuțiile au demonstrat că schimbarea mentalităților este posibilă atunci când oamenii sunt încurajați să vorbească deschis despre aceste probleme.

Un semnal puternic: prevenirea violenței este responsabilitatea tuturor

Organizatorii au remarcat participarea activă a numeroșilor bărbați prezenți la eveniment, care s-au implicat în dezbateri și au transmis că prevenirea violenței domestice nu este doar responsabilitatea victimelor sau a instituțiilor, ci a întregii societăți.

Totodată, mai mulți vizitatori ai ștrandului au ales să împărtășească experiențe personale sau povești ale unor persoane apropiate care au trecut prin situații de abuz. Aceste mărturii au transformat campania într-un moment autentic de solidaritate și empatie, demonstrând cât de important este ca victimele să fie ascultate și sprijinite.

Un proiect se încheie, misiunea continuă

Evenimentul de la Tășnad a marcat finalul oficial al proiectului UNITE, însă investițiile realizate, experiența acumulată și parteneriatele create între instituțiile din România și Ungaria vor continua să susțină lupta împotriva violenței domestice.

La final, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a transmis mulțumiri partenerilor din cele două țări, Primăriei Orașului Tășnad, Poliției Locale Tășnad și tuturor cetățenilor care s-au implicat în proiect.

Mesajul rămas după această ultimă întâlnire este unul clar și puternic: violența domestică poate fi prevenită atunci când comunitatea, autoritățile și fiecare dintre noi aleg să nu rămână indiferenți. Împreună suntem mai puternici.