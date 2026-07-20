ANUNȚ POIENIȚA SRL Anunțuri • 20.07.2026 10:21 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Anunțuri ANUNȚ POIENIȚA SRL Articole Similare Anunțuri Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 5 ore Anunțuri Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 5 ore Anunțuri Balastiera Lipău SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru un proiect de agrement în comuna Culciu acum 3 zile Anunțuri Dendiarom Management SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru proiectul unei hale de producție și birouri în Tășnad acum 3 zile Anunțuri ANUNȚ DENDIAROM acum 6 zile Anunțuri ANUNT - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 saptamana Ultimele Articole Locale PS Timotei Sătmăreanul a slujit la Parohia Ortodoxă Scărișoara din Protopopiatul Carei acum 16 minute Locale Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în municipiul Satu Mare, în perioada 21–24 iulie acum 1 ora Locale PERSOANĂ PRINSĂ ÎN FLAGRANT DELICT ÎN TIMP CE INTRODUCEA ÎN ȚARĂ 38 DE KILOGRAME DE CANABIS acum 1 ora Locale 579 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în weekend. 138 au necesitat internare acum 1 ora Locale Prefectura Satu Mare pregătește măsurile pentru Ziua Imnului Național, în cadrul ședinței cu structurile M.A.I. acum 1 ora Locale Deputatul Mircea Govor, mesaj de apreciere de Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene: „Onorăm cerul, apărăm țara, zburăm spre viitor!” acum 2 ore Cele mai citite 1 POLITICĂ. PSD acuză USR că își salvează liderii controversați 2 VIDEO/FOTO. RĂZBOI. Revoltă fără precedent în PNL Satu Mare! Liberalii îi cer demisia lui Adrian Cozma: „Nu mai are autoritatea morală să conducă partidul” 3 FRF: Liga a II-a începe la 1 august, iar Hermannstadt ține în suspans și Sătmarul 4 EVENIMENT. Cetatea Ardud te cucerește trei zile fără scăpare 5 PNL-iștii au primit huiduieli în loc de aplauze la un festival din Țara Oașului Din aceeași categorie Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 5 ore Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 5 ore Balastiera Lipău SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru un proiect de agrement în comuna Culciu acum 3 zile Dendiarom Management SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru proiectul unei hale de producție și birouri în Tășnad acum 3 zile ANUNȚ DENDIAROM acum 6 zile Ultimele știri PS Timotei Sătmăreanul a slujit la Parohia Ortodoxă Scărișoara din Protopopiatul Carei acum 16 minute Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în municipiul Satu Mare, în perioada 21–24 iulie acum 1 ora PERSOANĂ PRINSĂ ÎN FLAGRANT DELICT ÎN TIMP CE INTRODUCEA ÎN ȚARĂ 38 DE KILOGRAME DE CANABIS acum 1 ora 579 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în weekend. 138 au necesitat internare acum 1 ora Prefectura Satu Mare pregătește măsurile pentru Ziua Imnului Național, în cadrul ședinței cu structurile M.A.I. acum 1 ora