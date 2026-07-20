Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ‚,Injecție de putere LEA 0,4KV PT 4416 Boinești 1, loc. Boinesti - proiect I-25-4021” , amplasat în loc. Boinești, jud. Satu Mare.





Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul titularului si la sediul Direcția Județeană de Mediu Satu Mare din Municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro si la sediul titularului.





Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro



