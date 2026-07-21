Cinema în aer liber, la Satu Mare: Caravana TIFF Unlimited revine în 24–26 iulie Locale •





Promenada de pe malul Someșului se transformă într-un cinematograf în aer liber, locație în care sătmărenii sunt invitați să descopere o selecție de filme din cadrul celui mai mare festival de film din România, TIFF. Caravana TIFF Unlimited revine la Satu Mare în perioada 24–26 iulie, aducând trei seri de proiecții în aer liber, sub cerul înstelat.



În fiecare seară, începând cu ora 21:30, publicul va putea viziona trei scurtmetraje și trei filme de lung metraj din selecția TIFF. Intrarea este liberă!



Vineri, 24 iulie, va fi proiectat Bambi: O poveste din pădure(Bambi: A Tale of Life in the Woods), în regia lui Michel Fessler. Filmul urmărește aventura lui Bambi, un pui de căprioară care explorează lumea pădurii alături de mama sa și de prietenii săi – corbul, iepurele și ratonul. Odată cu venirea toamnei, Bambi este nevoit să învețe să trăiască singur, însă își regăsește prietena din copilărie, Faline, și apoi îl descoperă pe tatăl său, un cerb maiestuos care îi arată că, indiferent cât de mici am fi, fiecare dintre noi ascunde o mare putere. O poveste emoționantă despre curaj, prietenie și maturizare.



Sâmbătă, 25 iulie, pe ecran va rula cea mai recentă comedie a regizorului Paolo Genovese: Eu, tu, și cei din mintea noastră (Follemente). O comedie romantică ce depășește aparențele și pătrunde în universul interior al personajelor, dând glas gândurilor, ezitărilor și temerilor care apar atunci când două persoane se întâlnesc pentru prima dată. Un lucru este sigur: după această întâlnire, Piero și Lara nu vor mai fi niciodată la fel.



Duminică, 26 iulie, seria proiecțiilor în aer liber se încheie cu thrillerul maghiar Aici mă simt acasă (Itt érzem magam otthon), (18+) regizat de Holtai Gábor. Rita, o femeie singuratică, este răpită de familia Árpád, ai cărei membri sunt convinși că numele ei este Szilvi și că ea face parte din familie. Treptat, Rita înțelege că singura sa șansă este să accepte acest joc sumbru și să intre în rolul lui Szilvi. Dar, pe măsură ce descoperă mai multe despre familie și despre fata dispărută, realizează că situația este mult mai periculoasă decât și-ar fi imaginat.



Evenimentul este organizat de Caravana Filmelor TIFF și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare.



Caravana TIFF Unlimited este un proiect organizat de Asociaţia Film și Cultură Urbană cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

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