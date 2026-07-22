Patru persoane au ajuns la spital după un accident produs în Tășnad, după ce șoferul a încercat să evite impactul cu un animal apărut pe carosabil.

Un accident rutier soldat cu rănirea a patru persoane s-a produs luni după-amiază, pe strada Ștefan cel Mare din orașul Tășnad. Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, șoferul unui autoturism a încercat să evite un animal care i-a ieșit în față, însă manevra s-a încheiat cu ieșirea de pe carosabil și impactul violent cu un cap de pod.

Manevră de evitare, urmată de un impact puternic

Evenimentul rutier s-a produs în data de 21 iulie, în jurul orei 15:08, iar polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad au fost sesizați prin apel la 112.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 55 de ani, din localitatea Cehal, aflat la volanul unui autoturism, ar fi virat brusc la dreapta pentru a evita impactul cu un animal apărut pe carosabil. În urma manevrei, mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod.

Patru răniți, transportați la spital

În urma impactului, șoferul și alți trei pasageri, bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 46 de ani, au suferit vătămări corporale.

Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Șoferul nu consumase alcool

Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea accidentului.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.