CONTROALE. Amenzi de peste 145.000 de lei într-o singură zi

Polițiștii sătmăreni au intensificat acțiunile de control în județ, aplicând sute de sancțiuni pentru încălcarea legii și a regulilor de circulație.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în cursul zilei de 21 iulie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea disciplinei în trafic. În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 145.000 de lei.

Peste 60 de amenzi pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților destinate prevenirii faptelor antisociale și asigurării unui climat de siguranță pentru cetățeni, polițiștii au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 25.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică, precum și descurajarea comportamentelor antisociale.

Controale intense și în trafic

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe drumurile din județul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 120.000 de lei, pentru abateri constatate la regimul circulației rutiere.

Acțiunile continuă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și reducerea numărului de accidente rutiere prin responsabilizarea participanților la trafic.