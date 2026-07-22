Instituția Prefectului Județul Satu Mare informează opinia publică cu privire la mirosul de fum resimțit în cursul dimineții de 22 iulie 2026 în mai multe zone ale municipiului Satu Mare, precum și cu privire la creșterea temporară a concentrațiilor unor compuși organici volatili (benzen, toluen, xilen) înregistrată de stația de monitorizare a calității aerului SM-1.

Încă din primele ore ale dimineții, ca urmare a sesizării mirosului anormal și a notificărilor primite din partea cetățenilor, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a dispus ieșirea în teren a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare, a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Satu Mare și a Gărzii Naționale de Mediu (GNM) Satu Mare, în vederea identificării sursei mirosului și a evaluării eventualului impact asupra populației.

Datele disponibile indică faptul că fenomenul nu are legătură cu surse de poluare locală (trafic rutier sau activități industriale din județ), ci este cel mai probabil asociat unui incendiu produs în seara de 21 iulie 2026, în jurul orei 23:00, la un depozit de deșeuri menajere din orașul Berehove (Beregovo), regiunea Transcarpatia, Ucraina, aflat în apropierea graniței cu județul Satu Mare. Informația a fost confirmată public de autoritățile locale ucrainene, urmare a unei discuții telefonice a prefectului cu primarul din Beregovo.

Fumul degajat de incendiu a putut fi transportat pe fondul unor condiții meteorologice de stagnare atmosferică (vânt foarte slab, sub 0,5 m/s, și absența precipitațiilor), fapt care a favorizat deplasarea unui panou concentrat de fum către zona municipiului Satu Mare, fără o dispersie semnificativă pe traseu.

Stația automată de monitorizare a calității aerului din municipiul Satu Mare (Stația SM-1) a înregistrat, începând cu ora 04:00 din 22 iulie, creșteri semnificative ale concentrațiilor orare de benzen, toluen și xileni, cu un maxim în intervalul orelor 08:00–10:00, urmate de o revenire treptată la valori normale după ora 11:00, pe măsură ce condițiile de dispersie atmosferică s-au îmbunătățit. Ceilalți parametri monitorizați (particule PM10, dioxid de sulf, oxizi de azot, ozon, monoxid de carbon) s-au menținut, pe parcursul intervalului analizat, în limitele prevăzute de legislația privind calitatea aerului înconjurător.