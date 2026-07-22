Ștrandul Termal Tășnad va găzdui, pe 24 iulie, o seară specială cu concerte live, invitați de renume și momente artistice dedicate întregii familii.

Vara continuă în pași de sărbătoare la Tășnad. Vineri, 24 iulie, începând cu ora 18:30, incinta Ștrandului Termal Tășnad va deveni locul de întâlnire al iubitorilor de muzică și voie bună, odată cu desfășurarea evenimentului „Tășnadul Estival”, organizat de Consiliul Local al Orașului Tășnad, Primăria Orașului Tășnad și Ștrandul Termal Tășnad.

Artiști apreciați vor urca pe scenă

Capul de afiș al serii este reprezentat de Ad Libitum Voices, unul dintre cele mai apreciate grupuri vocale din România, recunoscut pentru interpretările sale spectaculoase și repertoriul divers.

Publicul se va bucura, de asemenea, de recitalurile susținute de Mircea Rusu Band și Alexandra Ungureanu, doi artiști consacrați care promit un spectacol plin de emoție și energie.

Pe scenă vor mai evolua Lorena Gîrlă-Foldes și Grupul Simbol al Clubului Copiilor Tășnad, completând programul artistic al unei seri dedicate tuturor generațiilor.

Muzică, relaxare și atmosferă de vacanță

Organizatorii îi invită pe localnici și pe turiști să petreacă o seară de vară într-un cadru deosebit, la Ștrandul Termal Tășnad, una dintre cele mai apreciate destinații de relaxare din județul Satu Mare.

Evenimentul promite să îmbine muzica de calitate, atmosfera estivală și farmecul stațiunii, oferind participanților ocazia de a se bucura de un spectacol în aer liber alături de familie și prieteni.

O invitație la o seară memorabilă

Prin „Tășnadul Estival”, organizatorii își propun să ofere comunității și vizitatorilor un eveniment cultural de calitate, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

„Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o seară de vară plină de muzică, emoție și voie bună!”, este mesajul transmis de organizatori tuturor celor care doresc să ia parte la această sărbătoare a verii.



