Legenda Dakarului, din nou pe podium!











































SuperMani Gyenes aduce Sătmarului o nouă performanță la Red Bull Romaniacs 2026

Sătmăreanul Emanuel Gyenes, unul dintre cei mai valoroși piloți români din istoria motociclismului, continuă să demonstreze că locul său este printre cei mai buni din lume. La finalul ediției 2026 a Red Bull Romaniacs, una dintre cele mai dificile competiții de hard enduro de pe mapamond, „Mani” a urcat pe podium, clasându-se pe locul al treilea în Clasa Bronze.

Competiția, desfășurată pe parcursul a cinci zile de la Sibiu pe trasee extreme prin Munții Carpați, a reunit sute de concurenți din zeci de țări, fiecare încercând să învingă unul dintre cele mai solicitante teste de rezistență și tehnică din motociclismul off-road.

În Clasa Bronze, podiumul a fost alcătuit din Benjamin Richter (Germania), David Rusanescu (România) și Emanuel Gyenes (România), o confirmare a valorii motocicliștilor români într-o competiție de nivel mondial.

Rezultatul lui Emanuel Gyenes este cu atât mai remarcabil cu cât vine la doar câteva luni după accidentarea suferită în luna ianuarie, în timpul Raliului Dakar. Recuperarea nu a fost deloc ușoară, însă pilotul sătmărean a demonstrat încă o dată că determinarea și voința sunt la fel de importante ca talentul. Revenirea pe podium la o competiție de asemenea calibru confirmă caracterul unui sportiv care nu renunță niciodată.

Mai mult decât atât, Emanuel Gyenes deține un record cu adevărat impresionant: este singurul rider din lume care a luat startul și a trecut linia de sosire la toate cele 23 de ediții ale Red Bull Romaniacs. Este o performanță unică, ce vorbește despre constanță, profesionalism și o pasiune fără margini pentru acest sport extrem.

Pentru Emanuel Gyenes, această nouă clasare pe podium se adaugă unui palmares impresionant. Cunoscut în întreaga lume pentru rezultatele sale de excepție în rally-raid și hard enduro, pilotul din Satu Mare este unul dintre cei mai titrați concurenți români din istoria prestigiosului Raliu Dakar și un adevărat ambasador al României în motorsport.

Pentru județul Satu Mare, Emanuel Gyenes rămâne un simbol al performanței sportive și un exemplu de profesionalism, modestie și perseverență. Fiecare rezultat obținut de acesta reprezintă un nou motiv de mândrie pentru comunitatea sătmăreană și pentru România.

Felicitări, Mani! Încă un podium, încă o filă de istorie și încă o dovadă că legendele nu se construiesc într-o singură cursă, ci prin ani de muncă, sacrificii și performanțe la cel mai înalt nivel.

Clasa Gold:

1.Manuel Lettenbichler (Germania)

2. Teodor Kabakchiev (Bulgaria)

3. James Moore (Africa de Sud)

Clasa Silver:

1.Sandon Kerswell (Australia)

2. Florian Kirchmayer (Austria)

3. Lorenz Steinkellner (Austria)

Clasa Bronze:

1. Benjamin Richter (Germania)

2. David Rusanescu (România)

3. Emanuel Gyenes (România)

Clasa Iron:

1. Nico Friedmann (Germania)

2. Patrick Jirjahn (Germania)

3. Mark Whyte (Noua Zeelandă)

Clasa Atom:

1. Daniel Fasching (Austria)

2. Iñigo Zardoya Egaña (Spania)

3. Aleš Pour (Cehia)



