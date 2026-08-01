



Copiii și tinerii din Parohia Ortodoxă Română Baba Novac au avut parte de o zi plină de activități educative și recreative în cadrul Taberei de Vară – Caravana Tinerilor Creștini Ortodocși, desfășurată sâmbătă, 1 august 2026.

Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, iar la invitația părintelui Iulian Ardelean, membrii ASCOR Baia Mare s-au alăturat inițiativei și au coordonat o serie de activități dedicate celor mici.

Participanții s-au bucurat de jocuri, ateliere creative, activități interactive, momente de rugăciune și comuniune, toate desfășurate într-o atmosferă de bucurie, prietenie și credință.

Reprezentanții Parohiei Ortodoxe Române Baba Novac au transmis mulțumiri membrilor ASCOR Baia Mare, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a evenimentului, subliniind importanța unor astfel de activități în formarea spirituală și socială a tinerei generații.