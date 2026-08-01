



Credincioșii din județul Satu Mare au participat vineri, 31 iulie 2026, la un moment de profundă încărcătură duhovnicească, în cadrul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei.

Începând cu ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Slujba Paraclisului Maicii Domnului, una dintre cele mai iubite rânduieli de rugăciune din tradiția ortodoxă, dedicată cinstirii și mijlocirii Maicii Domnului.

Slujba a reunit numeroși credincioși veniți să se roage împreună și să primească binecuvântarea ierarhului, într-o atmosferă de liniște și evlavie, specifică perioadei de pregătire pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Paraclisul Maicii Domnului este oficiat cu precădere în această perioadă a anului și reprezintă un prilej de întărire sufletească și de apropiere de valorile credinței ortodoxe.