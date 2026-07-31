



Muzeul de Artă Satu Mare devine, începând de astăzi, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții de artă contemporane – European International Book Art Biennale – „The Space of Freedom”.

Ediția din 2026 reunește 93 de artiști din 23 de țări de pe patru continente, oferind publicului o incursiune în universul cărții de artist, prin lucrări care explorează teme precum libertatea, memoria, identitatea și forța expresiei artistice.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 31 iulie, de la ora 14:00, la Muzeul de Artă Satu Mare, iar iubitorii de artă sunt invitați să descopere creații originale semnate de artiști consacrați și emergenți din întreaga lume.

Evenimentul este organizat de DFEWA e. V. din Dresda, Germania, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, consolidând astfel legăturile culturale internaționale și promovând dialogul artistic prin intermediul cărții de artă contemporane.

Expoziția oferă o perspectivă inedită asupra modului în care cartea poate deveni un obiect artistic, transformând lectura într-o experiență vizuală și conceptuală. Publicul este invitat să descopere diversitatea tehnicilor, formelor și mesajelor care definesc creația artistică contemporană la nivel internațional.