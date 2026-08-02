Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările de caniculă. Astfel, pănă joi, 6 august, este valabilă o informare de val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale.

”Duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marți spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a țării”, informează ANM.

Duminică (2 august) și luni (3 august), în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei este Cod Galben. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20…22 de grade.

În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, duminică și luni (2 și 3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20…24 de grade.

În județele Satu Mare, Bihor și Arad este Cod Roșu.Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.



