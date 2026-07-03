



Primăria Orașului Ardud organizează vineri, 17 iulie 2026, de la ora 17:00, evenimentul „Ardudul pe două roți”, dedicat inaugurării noii piste de biciclete Ardud – Ardud Vii și promovării unui stil de viață activ, în apropierea debutului Festivalului MedievArtFest Ardud 2026.

Evenimentul se va desfășura la popasul amenajat pe strada Drumul Vinului și îi invită pe participanți să descopere unul dintre cele patru trasee ale pistei de biciclete, care însumează 10,2 kilometri și pot fi accesate prin scanarea unui cod QR.

Pentru a marca într-un mod spectaculos apropierea Festivalului Medieval, organizatorii lansează o provocare inedită: participanții sunt invitați să vină costumați în personaje medievale și să își transforme bicicletele în adevărați „Pegasi” ai cetății.

Pe parcursul evenimentului vor avea loc tombole și concursuri cu premii pentru cele mai creative costume și cele mai spectaculos decorate biciclete, iar fiecare participant va primi „Pașaportul Biciclistului Medieval”, pregătit special pentru această ediție.

Prin această inițiativă, autoritățile locale își propun să promoveze mișcarea în aer liber, turismul local și noua investiție dedicată comunității, oferind în același timp startul oficial, într-o manieră originală, celui mai așteptat eveniment al verii – Festivalul MedievArtFest Ardud 2026, care va avea loc în perioada 18–19 iulie.