144 de contestații depuse în județul Satu Mare după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională

Locale 04.07.2026 12:41
144 de contestații depuse în județul Satu Mare după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională


După afișarea rezultatelor inițiale ale Evaluării Naționale 2026, în județul Satu Mare au fost depuse 144 de contestații, cele mai multe vizând proba la Limba și literatura română.

Potrivit datelor centralizate, 98 de contestații au fost înregistrate la Limba română, 36 la Matematică și 10 la Limba maternă.

Cele mai multe solicitări de recorectare au provenit de la:

  • Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc” Satu Mare – 19 contestații;
  • Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare – 18 contestații;
  • Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit – 15 contestații;
  • Școala Gimnazială Nr. 3 Negrești-Oaș – 15 contestații;
  • Școala Gimnazială „Avram Iancu” Satu Mare – 12 contestații.

La polul opus, nu au fost depuse contestații la:

  • Școala Gimnazială „Fényi István” Căpleni;
  • Școala Gimnazială „Petofi Sandor” Livada;
  • Școala Gimnazială Poiana Codrului.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada stabilită de calendarul Ministerului Educației, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi publicate după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor.

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