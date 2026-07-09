Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare confirmă statutul de reper al excelenței educaționale, după ce a dominat atât Evaluarea Națională, cât și Bacalaureatul, obținând cele mai bune rezultate din județ și consolidându-și poziția în elita învățământului românesc

La finalul unui an școlar marcat de provocări și competiție, Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare reușește o performanță greu de egalat. Instituția a înregistrat cele mai bune rezultate din județ atât la Evaluarea Națională, cât și la examenul de Bacalaureat, ocupând primele poziții în clasamente și demonstrând că excelența nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei munci constante, desfășurate în echipă de elevi, profesori și părinți.

Cea mai mare medie la Evaluarea Națională

Directorul colegiului, Alina Dragoș, consideră că rezultatele reprezintă încununarea unui parcurs construit prin perseverență și seriozitate. Inspirându-se din cuvintele lui Aristotel, aceasta subliniază că orice performanță autentică presupune efort susținut, iar elevii promoției 2026 au demonstrat că sunt pregătiți să plătească acest preț.





Cu o medie generală de 8,93, înainte de contestații, absolvenții claselor a VIII-a au obținut cea mai mare medie din județul Satu Mare. Mai mult, colegiul s-a clasat pe locul 64-65 la nivel național, într-un clasament dominat de cele mai prestigioase unități de învățământ din România, urcând spectaculos față de poziția ocupată în anul precedent și ajungând la egalitate cu Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.

Directorul școlii a ținut să evidențieze că în spatele acestor cifre se află ani de studiu, ore de pregătire și implicarea întregii comunități educaționale. Felicitările au fost adresate elevilor, familiilor acestora și tuturor profesorilor care au contribuit la dezvoltarea lor, cu o mențiune specială pentru cadrele didactice care i-au pregătit la Limba și literatura română și Matematică, profesoara Florica Suciu și profesorul Călin Popescu.

Bacalaureatul confirmă supremația colegiului

Dacă rezultatele de la Evaluarea Națională au impresionat, cele obținute la Bacalaureat au consolidat definitiv poziția Colegiului Național „Ioan Slavici” în fruntea învățământului sătmărean.

Toți cei 171 de absolvenți ai promoției au promovat examenul, instituția devenind singurul liceu din județ care a înregistrat o rată de promovare de 100% pentru seria curentă.





Mai mult decât atât, primele trei medii din județ aparțin absolvenților colegiului, iar șase dintre primii zece candidați la nivel județean provin de la „Slavici”, o dovadă clară a nivelului ridicat de pregătire.

Cu o medie generală de 8,80, cea mai mare din județ, colegiul se menține, pentru al doilea an consecutiv, în Top 100 al liceelor din România, ocupând locul 95 la nivel național.

O comunitate construită în jurul excelenței

În mesajul adresat comunității școlare, Alina Dragoș a amintit reflecțiile lui Nicolae Iorga și Plutarh despre rolul educației, subliniind că adevărata misiune a școlii nu este doar transmiterea informațiilor, ci aprinderea dorinței de a învăța și de a gândi.

Potrivit directorului, rezultatele obținute în această vară sunt expresia unei generații care a învățat să își valorifice potențialul, dar și a unei comunități unite, în care elevii, profesorii, părinții și partenerii educaționali au contribuit împreună la succes.

La final, conducerea colegiului a transmis felicitări tuturor absolvenților și mulțumiri profesorilor, părinților, susținătorilor școlii și reprezentanților presei locale care urmăresc constant evoluția învățământului sătmărean.

Prin rezultatele obținute în 2026, Colegiul Național „Ioan Slavici” demonstrează încă o dată că performanța nu reprezintă o excepție, ci o tradiție consolidată prin muncă, profesionalism și pasiune pentru educație.