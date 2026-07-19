Puțini sătmăreni știu că orașul nostru a intrat în era automobilului într-o zi de vineri, 12 iulie 1901. În aceeași zi au sosit la Satu Mare primele două automobile, un eveniment care a stârnit uimire și curiozitate printre locuitorii orașului. Pentru oamenii de atunci, obișnuiți doar cu trăsurile și căruțele, apariția unor vehicule care se deplasau fără cai părea aproape de domeniul fantasticului.

Unul dintre proprietarii acestor automobile era Berencei Kováts Géza (1864–1926), mare proprietar funciar și inginer-șef minier din Baia Mare. Nimeni nu bănuia atunci că automobilul său avea să fie protagonistul uneia dintre cele mai spectaculoase călătorii europene ale începutului de secol XX.

Informațiile despre această expediție au fost descoperite de Ovidiu Vaida, autorul paginii de Facebook Povești din trecutul Sătmarului, într-un articol publicat de ziarul maghiar Szátmarmegyei Közlöny, la 3 noiembrie 1901, și traduse în limba română.





De la Baia Mare până în Crimeea, fără GPS și fără drumuri

La numai câteva săptămâni după ce automobilul său fusese văzut la Satu Mare, Kováts Géza și soția sa, Domahidy Ida, au pornit într-o expediție care, chiar și astăzi, impresionează.

În dimineața zilei de 29 august 1901, cei doi au plecat din Baia Mare la bordul unui automobil Daimler, însoțiți de un mecanic german și de tânărul Lőrincz János. Kováts conducea automobilul, iar soția sa avea un rol la fel de important: stabilea traseul consultând o hartă militară austro-ungară. Potrivit relatării publicate în ziarul Szatmármegyei Közlöny la 3 noiembrie 1901, cei doi nu s-au rătăcit nici măcar o singură dată.

Traseul era impresionant pentru acea vreme: Baia Mare – Satu Mare – Sighet – Cernăuți – Botoșani – Iași – Basarabia – Odesa – Herson – Simferopol – Sevastopol – Ialta, iar întoarcerea s-a făcut prin România, trecând prin București, Sinaia, Brașov și Cluj.

În total, au parcurs peste 3.000 de kilometri, performanță remarcabilă într-o epocă în care drumurile asfaltate erau aproape inexistente.





Prin locuri unde automobilul nu mai fusese văzut niciodată

Până în Basarabia călătoria a decurs fără incidente majore. De acolo însă au început adevăratele provocări. În multe zone nu existau drumuri propriu-zise, ci doar poteci și teren accidentat. Seara, călătorii erau asaltați de roiuri de furnici zburătoare care pătrundeau chiar și sub măștile de protecție.

În Basarabia, automobilul lui Kováts era primul vehicul de acest fel văzut vreodată. La intrarea în Imperiul Rus, autoritățile le-au confiscat armele și i-au obligat să oprească în fiecare stație pentru verificarea documentelor.

Cea mai spectaculoasă întâmplare a avut loc pe drumul spre Livadia. Pe un drum îngust, automobilul a întâlnit o trăsură trasă de trei cai. Animalele s-au speriat, trăsura s-a răsturnat și s-a distrus, fără ca pasagerii să fie răniți. Ghidul lor, un jurnalist rus pe nume Basilio, a înțeles imediat că situația risca să degenereze și le-a spus simplu: „Fugiți!”

Automobiliștii au plecat, însă nu pentru mult timp. În localitatea următoare au fost opriți de autoritățile ruse, în urma plângerii proprietarilor trăsurii. Au petrecut noaptea sub supraveghere, iar pașapoartele le-au fost reținute.

Procesul care a urmat pare desprins dintr-un roman. Judecătorul a audiat părțile prin intermediul unui translator, iar întreaga ședință s-a desfășurat cu ceai și țigări servite participanților. Martorii lui Kováts – mecanicul german și jurnalistul rus – nu au fost acceptați. În schimb, opt martori locali au jurat că automobilul lovise trăsura.

Verdictul: 100 de ruble despăgubiri, 10 ruble amendă pentru viteză excesivă și 25 de ruble onorariu pentru avocat.

Iar după pronunțarea sentinței, judecătorul a comandat vin și a organizat un ospăț în cinstea tuturor participanților.





Automobilul care a cucerit munții Crimeei

Dincolo de incidente, expediția a avut și momente memorabile. În apropiere de Bahcisarai, automobilul Daimler a urcat până la aproximativ 1.300 de metri altitudine, pe platoul Aji-Petri. Reușita a impresionat aristocrații ruși aflați acolo, care au privit cu entuziasm performanța automobilului și le-au oferit o scrisoare de recomandare.

La Bahcisarai, călătorii au fost găzduiți chiar în vechiul palat al hanilor tătari, păstrat în forma sa originală.

În România au avut parte, la rândul lor, de o primire călduroasă. În zona Sinaia au fost invitații prințului Bibescu, care le-a oferit ospitalitate și chiar le-a organizat un moment muzical cu melodii maghiare.

Presa rusă a urmărit aventura cu interes, iar autoritățile locale au studiat îndeaproape automobilul și performanțele sale.





O familie cu rădăcini și în

Sătmar

Berencei Kováts Géza era căsătorit cu Domahidy Ida, fiica fostului ișpan al comitatului Sătmar, Domahidy Ferenc. Familia extinsă Kováts deținea proprietăți importante în actualul județ Satu Mare: la Nisipeni, Noroieni, Băbășești și Apa.

La Nisipeni s-au păstrat până astăzi două conace ale familiei, iar la Apa conacul se află în ruină. În centrul orașului Satu Mare, familia avea o casă cu etaj pe locul unde avea să fie construit ulterior Hotelul Aurora.

Legătura exactă dintre Kováts Géza și ramurile familiei din Nisipeni și Apa nu este pe deplin documentată, însă este aproape sigur că aparțineau aceleiași familii nobiliare.

Personalitatea lui Kováts Géza avea să revină în prim-plan și în 1918, în timpul destrămării Imperiului Austro-Ungar. Având gradul de căpitan de artilerie, el a fost propus de orașul Baia Mare și acceptat atât de garda civilă română, cât și de cea maghiară pentru a comanda ambele formațiuni, un gest rar care demonstrează respectul de care se bucura în ambele comunități.





O pagină uitată din istoria automobilului

Astăzi, când sute de automobile traversează zilnic Satu Mare, este greu să ne imaginăm emoția produsă de apariția primelor două mașini în vara anului 1901. Iar dintre acestea, automobilul lui Berencei Kováts Géza nu a rămas doar o curiozitate tehnică. El a devenit vehiculul unei expediții extraordinare, desfășurate într-o epocă în care automobilul era încă o invenție nouă, iar drumurile Europei de Est reprezentau o adevărată aventură.

Povestea lui Kováts Géza ne amintește că începuturile automobilismului în Satu Mare nu înseamnă doar data sosirii primelor mașini în oraș, ci și curajul unor pionieri care au îndrăznit să demonstreze că lumea poate fi descoperită și la volanul unei mașini.

Nicolae Ghișan



