



Cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită anual în data de 20 iulie, odată cu prăznuirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor, președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a transmis un mesaj de respect și recunoștință adresat tuturor militarilor și personalului care își desfășoară activitatea în slujba aviației române.

În mesajul său, liderul social-democrat evidențiază rolul esențial pe care Forțele Aeriene Române îl au în apărarea spațiului aerian național, în îndeplinirea misiunilor de securitate și în reprezentarea cu onoare a României în cadrul structurilor euroatlantice.

„Orizontul nu este limita, ci doar începutul zborului spre mai departe. La mulți ani tuturor aviatorilor și militarilor din Forțele Aeriene! Onorăm cerul, apărăm țara, zburăm spre viitor!”, este mesajul transmis de deputatul Mircea Govor.

Ziua Aviației Române reprezintă un moment de recunoaștere a profesionalismului, curajului și sacrificiului celor care își dedică viața apărării țării. Piloți, tehnicieni, personal navigant și întregul corp al Forțelor Aeriene contribuie zilnic la siguranța cetățenilor și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO, iar această zi este marcată prin ceremonii militare, religioase și demonstrații aeriene organizate în întreaga țară.

Mircea Govor subliniază că performanța și devotamentul aviatorilor români merită întreaga apreciere a societății, aceștia fiind un simbol al disciplinei, al responsabilității și al spiritului de sacrificiu. Totodată, mesajul său transmite încredere în viitor și respect pentru tradiția unei arme care a contribuit decisiv la apărarea intereselor naționale de-a lungul istoriei.

La final, președintele PSD Satu Mare le urează tuturor aviatorilor, militarilor și familiilor acestora multă sănătate, misiuni îndeplinite cu succes și cer senin, exprimându-și recunoștința pentru serviciul pe care îl aduc României în fiecare zi.