PS Timotei Sătmăreanul a slujit la Parohia Ortodoxă Scărișoara din Protopopiatul Carei

Locale 20.07.2026 14:35
PS Timotei Sătmăreanul a slujit la Parohia Ortodoxă Scărișoara din Protopopiatul Carei

În Duminica a VII-a după Pogorârea Sfântului Duh, 19 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Ortodoxă Scărișoara, din Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

La slujba arhierească au participat numeroși credincioși din comunitate și din localitățile învecinate, care au venit să se roage împreună și să primească binecuvântarea ierarhului. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicii, îndemnând credincioșii să își întărească credința, să păstreze vie rugăciunea și să manifeste iubire și grijă față de aproapele.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au contribuit la frumusețea și solemnitatea slujbei prin interpretarea cântărilor bisericești.

Un moment deosebit al evenimentului a fost cel al pricesnei, când interpreta Mirela Mănescu Felea a susținut un moment de cântare religioasă, aducând un plus de emoție și trăire duhovnicească în rândul celor prezenți.

Slujirea arhierească de la Scărișoara a reprezentat un prilej de comuniune și întărire sufletească pentru credincioșii din parohie, reafirmând importanța participării la viața liturgică și a păstrării valorilor credinței ortodoxe în comunitățile locale.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand