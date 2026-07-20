În Duminica a VII-a după Pogorârea Sfântului Duh , 19 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul , Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Ortodoxă Scărișoara , din Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.



La slujba arhierească au participat numeroși credincioși din comunitate și din localitățile învecinate, care au venit să se roage împreună și să primească binecuvântarea ierarhului. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicii, îndemnând credincioșii să își întărească credința, să păstreze vie rugăciunea și să manifeste iubire și grijă față de aproapele.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au contribuit la frumusețea și solemnitatea slujbei prin interpretarea cântărilor bisericești.

Un moment deosebit al evenimentului a fost cel al pricesnei, când interpreta Mirela Mănescu Felea a susținut un moment de cântare religioasă, aducând un plus de emoție și trăire duhovnicească în rândul celor prezenți.

Slujirea arhierească de la Scărișoara a reprezentat un prilej de comuniune și întărire sufletească pentru credincioșii din parohie, reafirmând importanța participării la viața liturgică și a păstrării valorilor credinței ortodoxe în comunitățile locale.



