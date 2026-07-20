



_Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 31 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de introducerea în țară de droguri de risc, fără drept și trafic de droguri de risc._





Ieri, 19 iulie, aceasta a fost prinsă în flagrant delict, de către polițiștii de frontieră, când a introdus în țară, prin fostul Punct de Trecere al Frontierei Petea, 38 de kilograme de canabis, destinat punerii în consum.





Drogul de risc, porționat în peste 100 de pungi, a fost descoperit, de către polițiști, ascuns în plafonul autoutilitarei cu care de deplasa persoana.





Ieri, 19 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea persoanei cercetate.





Astăzi, 20 iulie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunere de arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.





Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.





Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.